Kristal Kelepçe Ödülleri: 'Yılın Polisiye Romanı Ödülü' Günay Gafur’un oldu

Yerli polisiye edebiyatı geliştirmeyi amaçlayan ‘Kristal Kelepçe Ödülleri’ sahiplerini buldu.

2017 yılında kurulan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, bu sene 6.’sını düzenlediği Kristal Kelepçe Ödülleri ile polisiye edebiyata katkı sunmayı sürdürüyor.

2024 Kristal Kelepçe Ödülleri’ni kazananlar, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği – POYABİR tarafından İstanbul’da Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen bir törenle açıklandı.

ÖDÜL KAZANAN ESERLER

2024 Kristal Kelepçe Ödülleri Töreni’nde Yılın Polisiye Romanı Ödülü, ‘Baba’ başlıklı eseriyle Günay Gafur’un oldu.

En İyi Polisiye Öykü Kitabı dalındaki ödülü ise ‘İyi ki Varsınız’ kitabıyla Ercan Akbay kazandı.

Kristal Kelepçe Teşvik Ödülü, ‘Ölümle Hesaplaşma’ adlı romanıyla Muhammed Selman Anasal’a verildi.

Polisiye Edebiyata Katkı Onur Ödülü ise ‘Kara Hafta’ Organizasyon Komitesine verildi. Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal ve Can Erol’dan oluşan komite adına ödülü Adnan Özer aldı.

2024 Kristal Kelepçe Ödülleri’ne 22 kitap başvurdu. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu ilk

5’e giren kitaplar şu şekilde açıklandı:

Baba - Günay Gafur

Buzlar Çözülünce - Melih Günaydın

Çocuk - Cengiz Bahadır

Derin Uyku - Bahar Akman

Hotel İstanbul - Hakan Güneri