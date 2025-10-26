Kristal Kelepçe Polisiye Ödülü Akgüç’ün oldu
Yunis ALAÇAM
Türkiye Polisiye Yazarları Birliği (TPYB), Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı.
Polisiye edebiyatında öne çıkan eserleri onurlandıran ödüle Burak Akgüç’ün “Talihsiz Bir Hadise” romanı lâyık görüldü.
19 Mayıs Özel Genç Kalemler Öykü Yarışması’nda ise birinciliği Meryem Korukmaz “Sislerin Ardındaki Gerçek” öyküsüyle kazandı. İkincilik Ali Rıza Kılıçarslan’ın “Suskun Adalet”, üçüncülük de Hurulayn Huri’nin “Bir Kurşunluk Maç” öyküsüne verildi.