Kristal Yağ'da grev kırma

Kristal Yağ işçileri 52 gündür grevde. İşveren grev kırmak için üretimi Tariş'e taşıdı. Tekgıda-İş Sendikası durumu protesto etti. Açıklamada, “Bu durum, işçilerin demokratik haklarına karşı büyük bir ihlaldir” denildi.

Arkas Holding'e bağlı Kristal Yağ işyerinde Tekgıda-İş Sendikası’nın başlattığı grev, 52 gündür devam ediyor. İşveren, grev kırıcılığı yaparak dolum ve ürünlerin satışa hazır hale getirme işlemlerini Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret A.Ş işyerinde yaptı.

Sendika ise delil tespiti yaptırarak, işverenin yasadışı uygulamalarını kayıt altına aldı ve işverenin yaptığı hukuksuzluğa tepki göstermek için fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Tekgıda-İş İzmir Şube Başkanı Latif Gökçay, "İşveren, grevde olan işyerinin işlerini başka bir fabrikaya yaptırarak grev kırıcılığı yapmaktadır. Bu durum, işçilerin demokratik haklarına karşı büyük bir ihlaldir" dedi.

Gökçay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kristal Yağ işçileri demokratik haklarını kullanarak grev kararını kanuna uygun şekilde uygulamakta iken, işveren kanuna aykırı şekilde hareket ederek grev kırıcılığı yapmaktadır. Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret A.Ş işyeri de grevde olan işyerinin işlerini yapmak suretiyle grev kırıcılığına ortak olmaktadır."