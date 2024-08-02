Kristal Yağ patronundan grev kırma girişimi
Arkas Holding’e bağlı Kristal Yağ işyerinde Tekgıda-İş Sendikası’nın başlattığı grev, 52 gündür devam ederken İşveren, grev kırıcılığı yaparak dolum ve ürünlerin satışa hazır hale getirme işlemlerini Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret A.Ş işyerinde yaptı.
Sendika ise delil tespiti yaptırarak işverenin yasadışı uygulamalarını kayıt altına aldı ve fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Tekgıda-İş İzmir Şube Başkanı Latif Gökçay, "Kristal Yağ işçileri demokratik grev hakkını kullanırken, işveren kanuna aykırı şekilde grev kırıcılığı yapmaktadır” dedi.