Kristal Yağ ve Mersen’de grevler devam ediyor

EMEK SERVİSİ

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Arkas Holding’e bağlı Kristal Yağ fabrikasında, Tek Gıda İş Sendikası ile şirket yönetimi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine iş bırakan işçilerin grevi 41’inci gününü geride bıraktı.

Öte yandan Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mersen’de çalışan Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi haklarının gasbedilmesine karşı 19 Nisan’dan beri grevde.

Sendika, resmi X hesabı üzerinden dün yaptığı paylaşımda, "Mersen işçileri, grevin 93’üncü gününü gece nöbetinde karşıladı. Yargı kararıyla yetkimiz kesinleştiği halde işverenin masaya dahi gelmediği Mersen’de üyelerimiz, gasbedilen sendika ve toplu sözleşme hakları için kararlılık ve inatla mücadeleyi sürdürüyor. Biz kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

Mersen’deki grev, bugün 94’üncü gününde.