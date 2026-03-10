Kristjan Asllani, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Inter’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani’nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda forma giyen Arnavut futbolcunun sezon sonunda takımda kalmak istediği öne sürüldü.

Tuttomercatoweb’de yer alan habere göre satın alma opsiyonu 13 milyon avro olan Asllani için henüz kesin bir karar verilmiş değil. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’ta kariyerine devam etmeyi arzuladığı ifade edildi.

Haberde Asllani’nin İstanbul’da kalma isteğini birden fazla kez dile getirdiği belirtilirken oyuncunun Beşiktaş hakkında olumlu düşünceler taşıdığı aktarıldı.

"KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Arnavut futbolcunun, “Buraya kiralık geldim ama kalıcı olarak kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş’ın olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın’ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş’a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edebileceğimi hissediyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ara transfer döneminde takıma katılan Asllani, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 6 maçta görev aldı. 325 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu 1 asistlik katkı sağladı.

Arnavut futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Inter ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.