Kritik ABD verisi öncesi altında düşüş

Altın fiyatları, ABD'den gelen açıklama ve verilerle art arda sekiz gün süren yükselişin ardından düşüşe geçti. Sarı metal bugün ABD enflasyon verisini takip edecek.

Ekonomi 12.03.2024 09:31 Giriş: 12.03.2024 09:31

Güncelleme: 12.03.2024 09:39 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos