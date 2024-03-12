Kritik ABD verisi öncesi altında düşüş
Altın fiyatları, ABD'den gelen açıklama ve verilerle art arda sekiz gün süren yükselişin ardından düşüşe geçti. Sarı metal bugün ABD enflasyon verisini takip edecek.
Dün 2 bin 251 liraya yükselerek yeni bir rekor kıran altının gram fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başladı.
Ons altın fiyatı da tarihi zirve seviyelerden gerilerken; piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini yakından takip edecek.
2184 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,37 düşüşle 2175 dolarda bulundu.
Gram altın da ons altındaki düşüşle aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,21 kayıpla 2241 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:
• Gram altın 2 bin 241 lira
• Çeyrek altın 3 bin 924 lira
• Yarım altın 7 bin 872 lira
• Cumhuriyet altını 15 bin 766 lira