Kritik bilgiler uluorta saçıldı

MİT ve Milli Savunma Bakanlığı personelinin kimlik bilgileri ile MİT lojmanlarının açık adreslerinin çalınması skandalının detayları ortaya çıktı. Hacker çetesinin, bilgilerin peşine kendisini TEM görevlisi olarak tanıtan bir kişinin talebi üzerine düştüğü tespit edildi.

Çok sayıda yurttaşın kişisel bilgilerinin yanı sıra eğitim, okul ve banka bilgilerinin çalınması skandalı MİT ve MSB’ye uzandı. BirGün’ün, gündeme getirdiği MİT ve MSB personelinin verilerinin çalınması skandalının detaylarına da ulaşıldı.

“TEM’DE GÖREVLİYİM”

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede yer alan, şüphelinin anlattıkları, kişisel verilerin güvenliğine yönelik zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, “Kanakan” rumuzlu E.S, kişisel bilgilerin paylaşıldığı bir internet sitesinin sohbet grubu üzerinden şüpheliye ulaştı. Çanakkale Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde görev yaptığını öne süren, “Kanakan” rumuzlu çete üyesi, M.E. isimli şüpheliye, “GBT sorgusu ve HTS kaydı sorgusu işlemleri için müşteri bulur musun?” diye sordu.

LOJMAN ADRESLERİ

Şüpheli M.E’nin iddiasına göre, Kanakan rumuzlu kişi, TEM’de görevli polis olduğu yönündeki iddiasını kanıtlamak için M.E’ye çeşitli fotoğraflar gönderdi. Fotoğraflar nedeniyle Kanakan’ın polis olduğuna inanan M.E, yeni bir taleple daha karşı karşıya kaldı. Kanakan, M.E’ye bir adet MİT lojmanı adresi ileterek, devamının getirilmesini talep etti. Şüphelilerden M.E. ise Kanakan’ın talebi doğrultusunda geçmiş yıllar sorgularından da yararlanarak çok sayıda veriye ulaştığını belirtti. MİT bilgilerini içeren verilerin, kişisel bilgilerin satıldığı platforma yüklendiği bildirildi.