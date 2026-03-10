Kritik davaların savcısıydı: AYM Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi yapıldı.

Mahkeme Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde, üyeler Selahattin Menteş ve İrfan Fidan aday oldu. Yapılan oylamada, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi.

İRFAN FİDAN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ankara adli yargı hakim adayı olarak göreve başlayan İrfan Fidan, sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.

2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020 tarihine kadar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüten Fidan, 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olmuştu.

İKİ AYDA AYM ÜYESİ OLMUŞTU

Fidan bundan sadece iki ay sonra ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı.

KRİTİK DAVALARA BAKMIŞTI

Gezi davası ve Osman Kavala iddianamelerini yazan savcı olarak bilinen Fidan’ın ismi ilk kez 17-25 Aralık sürecinde duyuldu.

25 Aralık’ta dosya kendisine verilen Fidan’ın yaptığı soruşturma sonrasında aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Reza Zarrab’ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

MİT TIR'ları davasının da savcısı olan Fidan, son olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin İstanbul’da başlatılan soruşturma dosyasına bakıyordu.