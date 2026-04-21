Kritik eşiğe yaklaştı: Altının gramında son durum

Gram altın, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle 7 bin lira sınırında seyrediyor.

Altının gramı, haftanın ikinci gününe yüseklişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 6 bin 903 liradan satışa sunuluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 351 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 182 liradan işlem görüyor.

Doların gücünü korumasıyla altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 789 dolardan işlem görüyor.

Analistler, müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasının altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.

New York borsası, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.