Kritik görüşme başladı: Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve başladı.

Trump, Alaska'ya ulaşan başkanlık uçağı Air Force One’dan inerek kırmızı halı üzerinde Putin’i bekledi. Putin’in uçağının inişinin ardından iki lider gülümseyerek tokalaştı. Trump, Putin kendisine yaklaşırken birkaç kez alkışladı.

İki lider, farklı kuvvetlerden askerlerin oluşturduğu tören birliğinin önünden geçti. Trump bu sırada askerleri selamladı.

Kırmızı halı yürüyüşünün ardından iki lider, üzerinde “ALASKA 2025” yazılı platformda poz verdi. Arkadaki, pistte konuşlandırılmış iki adet F-22 Raptor savaş uçağı ile ABD başkanlık uçağı Air Force One yer aldı.

Törenin ardından Trump ve Putin, kendilerini bekleyen zırhlı model siyah Cadillac limuzinlere binerek görüşmelerin yapılacağı yere hareket etti.

Rusya lideri Putin, zirveden saatler önce İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile iş birliğini onurlandıran bir anıt olan ALSIB Kahramanları Anıtını ziyaret ederek görüntü verdi.

Rusya’nın 2022’deki Ukrayna işgali sonrasında, Vladimir?Putin ilk kez ABD Başkanı ile doğrudan bir görüşme gerçekleştiriyor.