KRİTİK KARARA DAKİKALAR KALDI | Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Altın ve Dolar İçin Kritik Gün!

Küresel piyasaların yönünü belirleyen Fed faiz kararı, FOMC toplantılarının ardından açıklanıyor. Piyasalarda merak edilen “Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?”, “Fed faiz kararı ne olur?” ve “altın ve dolar nasıl etkilenir?” soruları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu nedenle yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın faiz açıklamalarını anlık olarak takip ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Paylaşılan takvime göre Fed’in faiz kararı 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 22:00’de açıklanacak. Aynı dakikalarda Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı sonuçları ve ekonomik planlamaya ilişkin bilgiler de yayımlanıyor. Karardan hemen sonra saat 22.30'da Fed başkanının yaptığı yönlendirme konuşması piyasalarda ikinci bir dalga etkisi oluşturuyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Faiz bandı %3,75 – %4,00 aralığında. Bu kapsamda Fed’in faizi 25 baz puan indirme olasılığı yüksek olarak değerlendiriliyor. Ancak metin içinde yer alan gelecek dönem faiz projeksiyonları yatırımcılar için daha belirleyici oluyor.

FED EKONOMİK PROJEKSİYONLARI

Kalem Açıklama / Beklenti Faiz Oranı Kararı %3,75 – %4,00 FOMC Ekonomik Planları 22:00 FOMC Açıklaması 22:00 Faiz Tahmini - Güncel (4. Çeyrek) %3,6 Faiz Tahmini - 1. Yıl (4. Çeyrek) %3,4 Faiz Tahmini - 2. Yıl (4. Çeyrek) %3,1 Faiz Tahmini - 3. Yıl (4. Çeyrek) %3,1 Faiz Tahmini - Uzun Vadeli (4. Çeyrek) %3,0 Federal Bütçe Dengesi (Kasım) -194,8B – -284,0B

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Uzmanlara göre, Fed faiz kararının ardından altın ve dolar tarafında görülen ilk dalga sonrasında ikinci bir fiyatlama hareketi genellikle başkan konuşmasından sonra gerçekleşiyor. Eğer Fed beklenenden daha “şahin” bir duruş sergilerse dolar endeksi güçlenebilir; “güvercin” mesajlar içeren bir açıklama ise altın fiyatlarının yükselişini destekleyebilir. Bu nedenle Fed faiz kararı açıklanır açıklanmaz işlem yapmak yerine yönlendirme konuşmalarını ve ekonomik projeksiyonları görmek, yatırım açısından daha dengeli bir strateji sağlayabilir.

Faiz artırımı altın üzerinde baskı oluştururken, faiz indirimi altının yükselişi için destek olabilir. Ancak Fed kararlarında asıl belirleyici unsur gelecek döneme dair yönlendirmeler oluyor.

FED FAİZ KARARI DOLAR KAÇ TL OLUR?

Fed faiz kararı açıklandığında dolar endeksindeki değişim dolar/TL üzerinde güçlü etki yaratabilir. Bu nedenle Türkiye piyasalarında dolar fiyatlaması açıklama sonrası hızlı şekilde yön bulur.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN ALINIR MI?

Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar genellikle bekleme stratejisi uyguluyor. Altında pozisyon değiştirmek için karar metni ve yönlendirme açıklamalarının görülmesi daha sağlıklı olabilir.

FED FAİZ KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Kararla birlikte borsa, dolar, emtia ve kripto para piyasalarında kısa sürede sert dalgalanmalar görülebilir. Bu nedenle yayın saati finansal piyasalarda yüksek volatilite anlamına gelir.

FED FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Fed faiz kararı, ABD ekonomisinin büyüme, istihdam ve enflasyon beklentisi hakkında yön gösteren temel göstergedir. Dolayısıyla küresel risk iştahının da ana belirleyicisidir.

Fed faiz kararının ardından özellikle ABD tahvil faizlerinde yaşanacak değişim, global likidite koşullarını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle Fed’in politika metni yalnızca kısa vadeli faiz adımlarını değil, aynı zamanda enflasyon görünümüne ilişkin mesajlarıyla da küresel piyasalarda yön belirleyici olacaktır. Türkiye’de dolar/TL, gram altın fiyatı ve borsa endeksleri de Fed açıklamasından sonraki ilk dakikalarda hızlı tepki verebilir. Bu nedenle yatırımcıların Fed faiz kararı gecesinde hem Fed başkanının konuşmasını hem de FOMC tutanaklarını yakından takip etmesi önem taşıyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN DÜŞER Mİ?

Faiz artırımı altını aşağı çekebilir ancak beklenenin altında bir artış gerçekleşirse altındaki düşüş sınırlı kalabilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE NE OLUR?

FED FAİZİ İNDİRİRSE – ALTIN

Faiz indirimi, faiz getirmeyen bir varlık olan altının cazibesini artırır ve fiyatları yukarı taşıma eğilimi oluşturur. Çünkü düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli limana yönelme eğilimine girer.

FED FAİZİ İNDİRİRSE – BİTCOİN

Risk iştahı yükseldiğinde Bitcoin gibi dijital varlıklara para girişleri artabilir, fiyat üzerinde pozitif etki görülür. Yani düşük faiz ortamı genelde kripto paraları destekler.

FED FAİZİ İNDİRİRSE – BORSA

Faiz indirimi ekonomik büyümeyi desteklediği için borsa endekslerinde yükseliş beklentisi güçlenir. Şirketlerin finansman maliyetleri düşer ve hisse senedi piyasaları pozitif fiyatlama yapabilir.

FED FAİZİ İNDİRİRSE – DOLAR

Faiz indirimi, para biriminde getiri cazibesini azalttığı için doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetme ihtimali artar. Küresel yatırımcılar daha yüksek getiri aramak için farklı piyasalara yönelebilir.

FED FAİZİ İNDİRİRSE – EURO

Dolar zayıflarken Euro nispeten değer kazanabilir, özellikle Avrupa Merkez Bankası sıkı duruş sergiliyorsa euro lehine bir fark oluşabilir. Ancak nihai yön her zaman diğer merkez bankalarının kararlarına göre şekillenir.

FED FAİZ KARARI NEREDE AÇIKLANIYOR?

Fed faiz kararı resmi olarak Federal Reserve tarafından yayımlanır ve global platformlarda eş zamanlı paylaşılır.

Fed faiz kararı hem küresel piyasalar hem Türkiye piyasaları için kritik önemdedir. Özellikle altın, dolar ve borsa yatırımcılarının karar metninin yanı sıra FOMC açıklamalarını da yakından izlemesi gerekiyor.