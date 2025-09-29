Kritik maddeler masada: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı görüşmeler olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı.
Toplantının ana gündemi, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trumpla gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntıları olacak. Toplantıda, Türkiye’nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16 tedariği ve KAAN’ın motorlarına yönelik taleplerine ABD’nin verdiği karşılığın değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİ GÜNDEMİ
Kabinede olası eylül ayı enflasyon rakamlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası rezervleri ve faizlere dönük politika kabinede ele alınacak.
Toplantıda Gazze'deki son durum ve ABD'nin ateşkes önerisi de masaya yatırılacak.