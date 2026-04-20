Kritik MYK toplantısı: Mansur Yavaş'ın çağrısı hakkında CHP'den açıklama

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki toplantıda gündem belediyelere yönelik operasyonlar konuşuldu.

MANSUR YAVAŞ'IN ÇAĞRISI

MYK toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısının da ele alındı.

Mansur Yavaş, Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstermişti.

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, "Hukuk askıya alındı. Biz bunu seyredemeyiz. Bütün belediye başkanlarımız haksız bir uygulamaya, bir iftiraya maruz kalacağı endişesiyle yaşadığı gibi trol grupları da belediye başkanlarımıza 'Sıra sana geldi' diye tehditvari konuşmalar yapılıyor. Genel Başkanımız İspanya'dan dönünce bunu topluca konuşmamızın zamanı geldi. Topluca bir karar almamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ GÖRÜŞECEK

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş ile Özgür Özel'in konuştuğunu belirten Emre, "(Mansur Yavaş'ın) Çeşitli önerileri var. Yüz yüze buluşacaklar. Kamuoyuna yansıyan şekilde, 'belediye başkanlıklarından istifa edelim, meclislerden istifa edelim' gibi bir düşüncesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın ne önerdiği sorulan CHP'li Emre, "Yapılması gerekenlerle ilgili görüşleri var. Bunlar görüşüldü. Tüm belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle yapılan toplantı, en son partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı Parti Mecisi'nde toplantı yapılacak, peşine MYK toplantısıyla birlikte yeni yol haritamızı sizlerle paylaşacağız" dedi.

Mansur Yavaş'ın önerilerine Özgür Özel'in sıcak bakıp bakmadığı sorulan Emre, "Önerilerin hepsi kıymetli. Temelde çelişen görüşleri yok" cevabını verdi.