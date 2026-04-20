Kritik MYK toplantısı: Mansur Yavaş'ın çağrısı hakkında CHP'den açıklama
CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonların değerlendirildiği toplantıda Mansur Yavaş'ın "Hukuk askıya alındı. Biz bunu seyredemeyiz. Topluca bir karar almamız gerekiyor" çağrısı da ele alındı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel ile Mansur Yavaş'ın görüştüğünü belirterek, "Çeşitli önerileri var. Yüz yüze buluşacaklar. Kamuoyuna yansıyan şekilde, 'belediye başkanlıklarından istifa edelim, meclislerden istifa edelim' gibi bir düşüncesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki toplantıda gündem belediyelere yönelik operasyonlar konuşuldu.
MANSUR YAVAŞ'IN ÇAĞRISI
MYK toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısının da ele alındı.
Mansur Yavaş, Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstermişti.
Yavaş, burada yaptığı açıklamada, "Hukuk askıya alındı. Biz bunu seyredemeyiz. Bütün belediye başkanlarımız haksız bir uygulamaya, bir iftiraya maruz kalacağı endişesiyle yaşadığı gibi trol grupları da belediye başkanlarımıza 'Sıra sana geldi' diye tehditvari konuşmalar yapılıyor. Genel Başkanımız İspanya'dan dönünce bunu topluca konuşmamızın zamanı geldi. Topluca bir karar almamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ GÖRÜŞECEK
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mansur Yavaş ile Özgür Özel'in konuştuğunu belirten Emre, "(Mansur Yavaş'ın) Çeşitli önerileri var. Yüz yüze buluşacaklar. Kamuoyuna yansıyan şekilde, 'belediye başkanlıklarından istifa edelim, meclislerden istifa edelim' gibi bir düşüncesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş'ın ne önerdiği sorulan CHP'li Emre, "Yapılması gerekenlerle ilgili görüşleri var. Bunlar görüşüldü. Tüm belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle yapılan toplantı, en son partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı Parti Mecisi'nde toplantı yapılacak, peşine MYK toplantısıyla birlikte yeni yol haritamızı sizlerle paylaşacağız" dedi.
Mansur Yavaş'ın önerilerine Özgür Özel'in sıcak bakıp bakmadığı sorulan Emre, "Önerilerin hepsi kıymetli. Temelde çelişen görüşleri yok" cevabını verdi.
Öte yandan CHP, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla bugün halk buluşması gerçekleştirecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı buluşma saat 20.00'de Ataşehir Belediyesi önünde yapılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting için çağrıda bulunarak, "Kimse kendisini milletten üstün görmesin! Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e ve Ataşehir'in tertemiz iradesine yönelen hiçbir tehdide geçit vermeyiz" dedi.
Özel, "Zulme boyun eğmeyen, 'İradem benimdir' diyen tüm vatandaşlarımızı, tüm yol arkadaşlarımızı bu akşam saat 20.00'de Ataşehir Belediyesi önüne bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Kimse kendisini milletten üstün görmesin!— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 20, 2026
Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e ve Ataşehir'in tertemiz iradesine yönelen hiçbir tehdide geçit vermeyiz.
Zulme boyun eğmeyen, "İradem benimdir" diyen tüm vatandaşlarımızı, tüm yol arkadaşlarımızı bu akşam saat 20.00'de Ataşehir… pic.twitter.com/fyNRJxSnGC