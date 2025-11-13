Kritik öneme sahip: Rojin Kabaiş’in telefonu için İspanya'dan adli destek talebi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili dosyayı ele aldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İŞLEMLER EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK"

İspanyol Bakan Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.

Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdiklerini aktaran Garcia, "Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en çabuk sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız da şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.