Kritik sektörlerde bantlar çalışmıyor

Sanayide bantlar daralmaya, üretim gerilemeye devam ediyor. Tekstil gibi emek yoğun sektörlerde üretim belirgin düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi 2 ay sonra artışa geçti. TÜİK'e göre endeks, yıllık yüzde 2,4 artış kaydetti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 0,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yıllık yüzde 2,0 azalış kaydetti. Sanayi üretiminde aylık artış yüzde 2,5 oldu.

Tekstil sektöründeki kriz verilere yansıdı. Buna göre tekstil ürünleri imalatı yıllık yüzde 7,7 azaldı. Giyim eşyaları imalatı yüzde 25,3 gerileyerek en kötü endeks değişimine sahip alt sektör oldu. Giyimde geçen yıl üretim yapan 4 banttan biri artık çalışmıyor.

Deri imalatında da yıllık azalış yüzde 4,9 oldu. Emek yoğun yapıları ve ihracata dayalı gelir modelleri nedeniyle, krizden etkilendiklerini sık sık dile getiren sektörler, üretemez hale geldi. Tekstil ve deri imalatı peş peşe 10 ay, giyim 8 aydır geriliyor. Tekstil ve ilişkili üretimlerde 3 yılda 300 bin kişi, bu sektörlerde son 10 ayda 100 bin kişi işsiz kaldı.

GERİLEME SÜRÜYOR

Emek yoğun sektörlerden olan ve beyaz eşya gibi ürünleri de içeren dayanıklı tüketim mallarında yıllık üretim yüzde 3,2 geriledi. Özel amaçlı olabilecek makine üretimini ifade eden başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında da yıllık yüzde 5,2 üretim kaybı tespit edildi. Mücevherat, müzik aleti, spor malzemesi, oyunca ve tıbbi araç gereç üretiminin dahil olduğu diğer imalatlarda da üretim kaybı yıllık yüzde 17,2 olarak tespit edildi. Ekonomi Servisi

∗∗∗

METAL İŞÇİSİ ÜRETTİ, MESS PATRONU KAZANDI

MESS patronları, metal işçilerinin emeği sayesinde üretim endeksini artırdı. İşçilere sefalet dayatılırken bantlar hep daha fazla çalıştı. 2025 Kasım’da ana metal sanayinde üretim endeksi yıllık yüzde 6,4 arttı. Bilgisayar, elektronik ve optik malzemeler olarak anılan alt sektörün üretimi yüzde 50 arttı. MESS içinde en kârlılardan olan otomotive bakıldığında da motorlu kara taşıtı üretim endeksi yıllık yüzde 15,3 artış kaydetti. Elektrikli teçhizat malzemeleri olarak anılan alt sektörde de endeks yıllık yüzde 12,7 arttı. Metal işçisi çalıştıkça patron kazandı. Metal işçilerinin 2026-2028 MESS Grup Sözleşmesi’nde patron dayatması olan ilk altı ay yüzde 7,5, diğer altı aylar için sıfır zam dayatmasına karşı eylemleri ise devam ediyor.