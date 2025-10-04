Kritik tarih 8 Ekim: İstinaf’a Demirtaş için tahliye başvurusu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararlarına rağmen Kasım 2016’dan bu yana tutuklu Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatları adım attı.

AİHM’in, Demirtaş ile ilgili verdiği ikinci ihlal kararının kesinleşme tarihi olan 8 Ekim’de gözler çevrilirken, avukatları dosyanın gittiği istinaf mahkemesine ilk tahliye başvurusunu yaptı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında Demirtaş’a verdiği cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamlamış ve yaklaşık 30 bin sayfadan oluşan gerekçeli karar karşısında, Demirtaş’ın avukatları 400 sayfalık kapsamlı bir savunma hazırlamıştı.

Demirtaş için 24 Eylül’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu, esas numarası verilerek kayda geçirildi. Bu başvuruda, AİHM’in daha önce verdiği ihlal ve tahliye kararlarına da atıfta bulunularak, Demirtaş’ın tahliye edilmesi talep edildi.

İstinaf mahkemesinin ilgili dairesinin, önümüzdeki hafta bu tahliye talebiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

AİHM 8 EKİM’DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi de 8 Ekim’de sona eriyor.

Türkiye’nin itiraz etmemesi halinde, AİHM kararı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle gözler bir yandan da 8 Ekim’e çevrilmiş durumda.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği hak ihlali kararını anımsatarak, tahliye süreci açısından 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu belirten bir açıklama yayımlamıştı.

Demirtaş, 8 Ekim için “Sürecin turnusol kağıdı” demişti.