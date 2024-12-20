Kriz avukatları mesleğinden ediyor

Haber Merkezi

İzmir Barosu CMK ücretlerine ve avukatların taleplerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bayraklı’da yer alan İzmir Adliyesi C Blok önünde gerçekleştirilen açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, giderlerini karşılayamayan avukatların mesleklerini bıraktığını söyledi.

9. Yargı Paketi ile Türkiye Barolar Birliğine, TBB ve Baroların adli yardım hizmetlerinde yetersiz kalan ödeneğin tamamlanması ve birikmiş ücretlerin ödenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek ödenek çıkarılmasının yasalaştığını hatırlatan Yılmaz, “Her ne kadar bu tarifede birçok alanda iyileştirmeler yapılmış ise de bu iyileştirmeler ve TBB’ye verilen ek ödenek meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye yetmemektedir. Ofisinin giderini karşılayamayan, sigorta primlerini yatıramayan, gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek gelir elde edemeyen meslektaşlarımız ofislerini kapatmakta veya mesleği terk etmektedir” dedi.