Kriz bankaların kârına kâr kattı

Ekonomi Servisi

Yurttaşın eriyen alım gücü ile borçluluğun bir geçim aracı haline gelmesi, kredileri de bankaların kârlarını da artırdı. Yüksek faizlerle kredi dağıtan bankalar Ocak-Ağustos döneminde adeta semirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, sektörün aktif büyüklüğü 41 trilyon 886 milyar 646 milyon liraya ulaştı. Bankalar 8 ayda varlıklarına 9 trilyon 229 milyar 412 milyon lira daha kattı. Sektörün dönem net kârı 563 milyar 401 milyon lira oldu. Bankacılık sektörü, net dönem kârını, 382 milyar 771 milyon lira olan bir önceki yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 47,2 artırdı.

BORÇLARLA SEMİRDİLER

Hem bireysel hem de ticari krediler, borçlular için adeta kabusa dönüşmüşken bankacılık sektörünün en büyük aktif kalemi olan krediler ağustos ayı itibarıyla devasa boyuta ulaştı. Ağustos itibarıyla krediler 20 trilyon 631 milyar 358 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 700 milyar 462 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin yüzde 2,22'si takipteki alacağa dönüştü.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kredilerin büyüklüğü 14 trilyon 638 milyar 585 milyon lirayken bu kalem aynı döneme göre yüzde 41 artmış oldu. Geçen yıl aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,69 seviyesinde gerçekleşmişti.

Banka mevduatları da 2024 sonuna göre yüzde 27 artarak 24 trilyon 2 milyar 82 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 23,4 artışla 3 trilyon 575 milyar 560 milyon liraya ulaştı. Ağustos sonu itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak kayıtlara geçti.