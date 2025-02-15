Kriz çözüldü: Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turu bekleniyor
Hamas ve İsrail arasında yaşanan esir takası krizi şimdilik çözüldü. Arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine Hamas anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini bildirdi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurmuştu.
Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının altıncı turu için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hazırlıklar sürüyor.
Takas kapsamında Hamas, İsrailli esirler Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'yı serbest bırakmalarını bekleniyor.
Esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Han Yunus kentindeki belirlenen alanda güvenlik önlemleri aldı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılacak.
ESİR TAKASI KRİZİ
Hamas, 10 Şubat'ta İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle esir takasının altıncı turunda esirlerin bırakılmasını askıya alındığını bildirmişti.
Dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, Hamas anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.
Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.