Kriz derinleşiyor: Mozambik'te 2 haftada yaklaşık 100 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Mozambik Temsilcisi Xavier Creach, bu ülkede silahlı gruplar tarafından köylere yönelik artan saldırılar ve çatışmaların güvenli bölgelere yayılması nedeniyle son 2 haftada yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini ve bundan endişe duyduklarını bildirdi.

Creach, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Mozambik'te köylere yönelik artan saldırılar ve çatışmanın daha önce güvenli olan bölgelere hızla yayılması nedeniyle sadece son 2 haftada yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Creach, "Yaşanan durum nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz. İhtiyaçlar eşi benzeri görülmemiş bir hızla artarken, insani yardım ve hükümet aktörlerinin kapasitesi bu hıza ayak uyduramıyor ve kollektif çabalar, sahada ihtiyaç duyulan koruma ve yardım ölçeğini karşılamak için yetersiz kalıyor" dedi.

"2025 YILI TEHLİKELİ BİR DEĞİŞİME TANIK OLDU"

Xavier Creach, Mozambik halkının, silahlı grupların genellikle geceleri köylerine baskın düzenleyerek evleri yakması, sivillere saldırması ve aileleri hiçbir şeyleri olmadan kaçmaya zorlaması nedeniyle korku içinde kaçtıklarını söyledi.

Birçok kişinin birden fazla kez yerinden edildiğine işaret eden Creach, "2017'de Cabo Delgado'da başlayan şiddet, şimdiden 1,3 milyondan fazla insanı yerinden etti. 2025 yılı tehlikeli bir değişime tanık oldu, saldırılar artık eş zamanlı gerçekleşiyor. Cabo Delgado'nun ötesine Nampula'ya yayılıyor, daha önce yerinden edilmiş ailelere ev sahipliği yapmış toplulukları tehdit ediyor" diye konuştu.

BÖLGEDE ŞİDDET OLAYLARI GİDEREK ARTIYOR

Mozambik, 2017'den bu yana ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da silahlı gruplara karşı mücadele veriyor. Hükümet güçleri, şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken, Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birlikler, hükümet güçlerine destek sağlıyor.

Bölgede 2020'de isyancı bir grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi başlarını keserek öldürmüştü.

BM'ye göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mozambik polis kaynaklarına göre ise Cabo Delgado'da, 2017'den bu yana saldırılarda 5 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Geçen yıl seçimlerin ardından düzenlenen protestolardaki ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Cabo Delgado, art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.