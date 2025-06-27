Kriz Diyanet’e yine teğet: Yayınevinden 103,1 milyon TL’lik kâr

Dev bütçesi nedeniyle “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı yayın ve matbaacılık şirketinin 2022-2024 dönem kârı belli oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin 2022-2024 döneminde, 100 milyon TL’den fazla kâr açıkladığı öğrenildi.

Türkiye’de birçok yayınevi ekonomik kriz nedeniyle küçülme ya da kapanma kararı aldı. Derin ekonomik kriz, kitap satışlarını da etkiledi. Kağıt maliyetlerinin artması nedeniyle artan kitap fiyatları, kitap satışlarının düşmesine yol açtı.

KATLANAN SERMAYE

Eğitimden adalete, sağlıktan kültür sanata kadar toplumsal yaşamın tümünde faaliyet gösteren Diyanet, kültür-sanat alanını etkileyen krizden de etkilenmedi. Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı yayın ve matbaacılık şirketi, sermayesini tek kalemde 106,3 milyon TL kadar artırdı. Türkiye Diyanet Vakfı Matbaacılık ve Ticari İşletmesi’nin Kasım 2020’de 33 milyon 795 bin TL, Ocak 2024’te 99,8 milyon TL olan sermayesi, Şubat 2025’e alınan karar kapsamında ise 206 milyon 220 bin 28 TL’ye fırladı.

GELİRDE REKOR ARTIŞ

Sermayesini katlayarak artıdan Diyanet Vakfı’nın yayın ve matbaa şirketinin 2022-2024 döneminde Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan ettiği gelir de dikkati çekti. Şirketin astronomik kârını ortaya koyan beyana göre, Türkiye Diyanet Vakfı Matbaacılık ve Ticari İşletmesi 2022 ve 2024 yıllarını da kapsayan üç yılda toplam 103 milyon 125 bin 428 bin TL kazanç sağladı.

Şirketin 2022-2024 dönemindeki gelirleri, yıllara göre şöyle sıralandı:

>> 2022: 18 milyon 289 bin 547 TL

>> 2023: 48 milyon 230 bin 705 TL

>> 2024: 36 milyon 605 bin 176 TL