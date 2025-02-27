Kriz Diyanet’in yanından geçmiyor

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı bir şirketin, sermayesini tek kalemde 106,3 milyon TL artırdığı öğrenildi. Yurttaşlardan hemen her yıl milyarlarca lira bağış toplayan vakfa bağlı Yayın, Matbaacılık ve Ticaret işletmesinin sermayesinde çarpıcı artış kaydedildi.

Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı’nın iştiraki Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, 2025 yılına sermaye artırımı ile başladı. BirGün’ün ulaştığı sermaye artışı belgeleri, Diyanet Vakfı iştirakinin sermayesinin 200 milyon TL’yi aştığını ortaya koydu.

KATLANAN SERMAYE

Türkiye Diyanet Vakfı Matbaacılık ve Ticari İşletmesi’nin Kasım 2020 tarihli sermayesi, 33 milyon 795 bin TL olarak kayıtlara geçti. Şirket, 2021 yılı itibarıyla sermayesin düzenli olarak artırdı. Kasım 2020’de 33,7 milyon TL olan şirketin sermayesi Şubat 2025’e kadar yüzde 510’luk artış kaydederek 206 milyon 220 bin 28 TL’ye fırladı.

Diyanet Vakfı’na bağlı şirketin sermayesi, dönemlere göre şöyle sıralandı:

• Kasım 2020: 33 milyon 795 bin 538 TL

• Aralık 2021: 47 milyon 975 bin 30 TL

• Nisan 2023: 50 milyon 975 bin 40 TL

• Aralık 2023: 99 milyon 846 bin 54 TL

• Şubat 2025: 206 milyon 220 bin 28 TL

Sermayesini katlayarak artıran Diyanet Vakfı’nın matbaa şirketinin 2021-2023 döneminde Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan ettiği gelir de dikkati çekti. 2021 yılında 16 milyon 243 bin TL’lik gelir beyan eden şirket, 2022 yılında 36 milyon 605 bin TL, 2023 yılında ise 48 milyon 230 bin TL gelir beyanında bulunduğu belirtildi.

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İŞLETMELER PARA BASIYOR

Rekor sermaye artışına giden şirketin bağlı olduğu Diyanet

Vakfı’nın iktisadi işletme gelirlerinin toplam büyüklüğü de dikkati çekiyor. Vakfın 2022 yılında 847 bin 254 TL olan iktisadi işletme geliri, 2023 yılında 48 milyon 871 bin 23 bin TL ile ifade ediliyor.