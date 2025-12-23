Kriz gerçek mi el yükseltme mi?

DEM Parti ile MHP arasında uzun süredir devam eden “bahar havasının”, karşılıklı açıklamalarla yerini gerginliğe bırakması, “Başa mı dönülüyor?” sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak hem DEM cephesinden hem MHP’den hem de AKP’den gelen yumuşama sinyalleri, krizin daha fazla tırmanmayacağını gösterdi. Siyasetin tepesinde işler normale dönünce kulisler bu kez ikinci soruyu sormaya başladı: Sorun yoksa yaşananların anlamı neydi?

Bu soruya yanıt vermeden önce, son birkaç gündür yaşananlara kısaca bakmakta fayda var.

ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan geldi. MHP’nin çözüm süreçlerine ilişkin raporunu eleştiren Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin önceki çıkışlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “O cesur çıkışlar, değerlendirmeler, o tarihsel referanslar, metinlerdeki entelektüel ve kapsayıcı dil yok olmuş; yerine 120 sayfanın 100 sayfasında Kürt meselesinin neden olmadığı anlatılan bir rapor gelmiş. Bu çok ayıp. Bahçeli’nin samimi olduğunu düşünüyoruz. Ancak MHP’nin raporu bizi gerçekten şaşırttı.”

Sürecin krize girdiği izlenimini güçlendiren ikinci tablo ise Meclis’te ortaya çıktı. TBMM Genel Kurulu’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti Eş Genel Başkanları arasında tokalaşma olmaması, “Süreçte bir sorun mu var?” sorularının daha yüksek sesle sorulmasına yol açtı.

Ancak TBMM Genel Kurulu’ndaki tokalaşmamanın, süreçle ilgili olumsuz ve onarılmaz bir durumun göstergesi olmadığı kısa süre içinde anlaşıldı. Genel Kurul devam ederken verilen ilk arada DEM Parti Eş Genel Başkanları Bahçeli’nin yanına gitti ve samimi görüntüler verildi.

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar’ın, MHP’nin komisyon raporunun açıklanmasının ardından gazetecilere verdiği yanıt, krize ilişkin yorumları büyük ölçüde boşa düşürdü: “Bu bir müzakere sürecidir; siyasal bir müzakere olarak da anlaşılmalıdır. Farklı yaklaşımların olması anlaşılır ve doğaldır. Karşılıklı diyalog ve müzakereyle ortak noktaları bulabileceğimize, bu süreci başarıyla yürütebileceğimize ve olumlu bir sonuca ulaştırabileceğimize olan inancımızı koruyoruz.”

Bu tablo, ortada abartılacak ölçekte bir kriz bulunmadığını gösterdi.

TRİBÜNE Mİ OYNANDI?

Ankara’da yapılan değerlendirmelerde öne çıkan bir diğer ihtimal ise kamuoyu araştırmalarının, özellikle MHP’nin oylarında olumsuz bir etkiye işaret etmesi oldu. MHP’nin Kürt siyasetiyle ortak bir duruş sergilemesi, DEM Parti’nin ise sınırlı bir çözüme “evet” demesinin, her iki partinin de kendi tabanlarını ikna etmekte zorlandığı konuşuluyor. Bu çerçevede, her iki partinin de “tribüne oynadığı”; tabanlarındaki rahatsızlıkları gidermek amacıyla masada çok da dillendirilmeyen itiraz ve eleştirileri kamuoyu önünde yüksek sesle ifade ettikleri yorumları yapılıyor.

BİR HAMLE DE AKP’DEN

Gerilen hattı yumuşatmaya dönük bir hamle de AKP’den geldi. Süreçle ilgili olarak hem kabine içinde hem de MHP ile sorun yaşandığına dair kulis bilgileri, AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yalanlandı.

Partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklama yapan Çelik, “Cumhur İttifakı üyeleri olarak hem bizim hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin raporlarında ortaya koyduğu ilkeler benzerdir. Bölgeyi terörsüz bir ortama kavuşturmak için çalışıyoruz. Süreçte yol haritası işlemektedir” dedi.

Komisyonda farklı görüşlerin bulunmasının doğal olduğunu vurgulayan Çelik, “Elbette partilerin raporları arasında farklılıklar ve hatta zıtlıklar vardır. Zaten parlamenter çalışmanın esası da budur. Buradan diyalektik bir sonuç çıkarılmaya çalışılacaktır” ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmeler, yaklaşık bir yıl önce başlayan sürecin kısa vadede akamete uğrayacak şekilde kurgulanmadığını gösteriyor. Özellikle Suriye’de köprüler atılmadan, Türkiye’de siyasal iklimin köklü biçimde değişme ihtimalinin oldukça sınırlı olduğu görülüyor.

BARIŞ VE DİYALOG VURGULU TOPLANTI

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel, Bursaspor tribünlerinde Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratları sert sözlerle eleştirdi. Bir kadının ve bir annenin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Özel, stadyumların siyasal nefretin aracı hâline getirilmesine karşı olduklarını söyledi.

Sürecin Meclis zemininde ve uzlaşmayla ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Özel, kurulacak komisyonun hızlı ve kapsayıcı bir rapor hazırlamasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin hem terörsüz hem de demokratik bir geleceği birlikte inşa edebileceğini belirten Özel, barışın, kardeşliğin ve adil kalkınmanın mümkün olduğunu ifade etti. Türkiye ve Suriye’de anayasal, demokratik ve barış içinde bir düzenin tüm halklar için hayati olduğunu da sözlerine ekledi.

DEM Parti adına konuşan Pervin Buldan ise görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Kürt sorununun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkat çekti. Barışın Türkiye’ye yakıştığını söyleyen Buldan, çatışmalı sürecin sona ermesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Mithat Sancar da sürecin ruhunun münazara değil, müzakere olduğunun altını çizdi. Siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşmanın hayati önemde olduğunu belirten Sancar, CHP’nin bu süreçte yapıcı bir rol üstlendiğini ifade etti.