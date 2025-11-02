Kriz metastaz yaptı

Türkiye’de en temel alanlarda yaşanan çürüme, Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikâyet başvurularının konularına göre dağılımına yansıdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2026 yılı bütçe görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na katılan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca’nın sunumu, çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Yurttaşın şikâyetlerinin en temel alanlarda yoğunlaşması dikkati çekti. Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikâyet başvurularının dağılımı paylaşıldı. 1 Ocak-27 Ekim 2025 dönemine yönelik istatistikler, Türkiye’deki yönetim krizine ayna tuttu.

TEMEL ALANLAR DÖKÜLÜYOR

Yurttaş, 1 Ocak-27 Ekim döneminde Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kapısını 17 bin 125 kere çaldı. Toplam 17 bin 125 bireysel başvurunun içinde, “Kamu personel rejimi” alanında yapılan başvuruların oranı yüzde 32,4 olarak hesaplandı. Buna göre, istihdam alanında kuruma toplam 5 bin 553 şikâyet başvurusunda bulunuldu.

İstihdamın ardından en çok şikâyetçi olunan alanların, adalet ve eğitim alanları olduğu belirtildi. 1 Ocak-27 Ekim döneminde adalet alanında 2 bin 930 şikâyet başvurusu, eğitim alanında ise bin 382 şikâyet başvurusu yapıldığı kaydedildi. Meclis’e sunulan raporda yer alan verilere göre, 2025 yılının 1 Ocak-27 Ekim döneminde en fazla başvuru alınan ilk beş alan ve başvuru sayıları şöyle kaydedildi:

Kamu personel rejimi: 5 bin 553

Adalet: 2 bin 930

Eğitim: Bin 382

Çalışma ve sosyal güvenlik: Bin 152

Ekonomi: Bin 6

ŞİKÂYET YAĞIYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuruların yıllara göre dağılımına da TBMM’ye sunulan raporda yer verildi. 2025 yılının 1 Ocak-27 Ekim döneminde alınan başvuruların, 2024 yılının tamamında yapılan başvuruların sayısını geride bıraktığı görüldü. Kuruma, 2024 yılının tamamında yapılan şikâyet başvurularının sayısı kayıtlara, 14 bin 762 olarak geçti.