Kriz şimdilik rafa kaldırıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin Salı grup toplantısındaki İmralı ve Selahattin Demirtaş mesajlarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi.

AKP Grup toplantısında konuşan Erdoğan, Bahçeli’ye grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle teşekkür etti. Cumhur İttifakı için mesaj veren Erdoğan, "Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamasında CHP, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu da hedef aldı. Üstü kapalı ifadeler kullanan Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin “tüm taraflar dinlenmeli” derken Demirtaş sorusuna da “Yargı ne diyorsa ona uyarız” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın açıklamaları, Bahçeli’nin son hamlelerine “temkinli” yaklaştığını gösterdi. Ortaklığın devam etmesi her iki Genel Başkan için de en kritik mesele olarak görülürken aradaki sorunlar şimdilik derin dondurucuya bırakıldı. Öte yandan iktidara yakın Yeni Şafak’ın dünkü manşeti Bahçeli’ye yanıt olarak değerlendirildi. Yeni Şafak, “Komisyon İmaralı’ya gitmesin” manşetiyle çıktı. DEM Parti ise Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret etti.

YARGI NE DERSE ONU YAPARIZ

Partisinin grup toplantısında süreç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi: "Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz."

Erdoğan, şöyle devam etti: "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 5 Ağustos’tan bu yana yaptığı toplantılarla kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok ama çok kıymetli buluyorum."

Cumhur İttifakı ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı’nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının tamamlanmasının ardından Erdoğan’a, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi konusunda bir soru yöneltildi. Erdoğan, soruya, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" cevabını verdi.

YENİ ŞAFAK KARŞI ÇIKTI

Yeni Şafak, Bahçeli’nin “Komisyon’un İmralı’ya gitmesi süreci güçlendirir” çıkışından bir gün sonra “Komisyon İmralı’ya gitmesin” manşetiyle çıktı. Yeni Şafak’ın manşet haberinden: “Komisyonun İmralı’ya gideceği haberleri kamuoyundan tepki çekti. Komisyonun adaya gitmesi, ‘Meclis Öcalan’ın ayağına gitti’ algısını güçlendireceğinden Terörsüz Türkiye sürecine zarar vereceğinden endişe ediliyor.” Gazete, manşet haberin spotunda şu ifadelere yer verdi:

“Terörsüz Türkiye sürecini yürüten Meclis komisyonunun İmralı’ya gideceği haberleri kamuoyundan tepki çekti. Areda Survey’in yaptığı ankete göre vatandaşların yüzde 76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı. Görüşmenin sürece zarar vereceği endişesi var.”

DEMİRTAŞ BIRAKILSIN

DEM Parti heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Kobani kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Demirtaş, Yüksekdağ ve bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi. Hatimoğulları ayrıca Demirtaş’ın mesajını da okudu.

Demirtaş, "Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak en kısa zamanda sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitmesini umuyor, bekliyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma, köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke onbinlerce gencini, canını kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için yeni bir sayfa açmak için İmralı’ya gitmelidir" ifadelerini kullandı.

ÇAKICI VE YILMAZ İDDİASI

Gazeteci Serdar Akinan’ın iddiasına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ı yurt dışına çıkma konusunda uyardı. Akinan, Çakıcı ve Yılmaz’ın uyarı üzerine yurt dışına çıktığını söyledi. "Etrafında onunla fotoğraf veren her kim varsa mutlaka bir el oraya dokunuyor ve uzanıp çekiyor" diyen Akinan, "Demek ki bir duyum aldı. Ve bu iki dostunu, ülküdaşını yurt dışına çıkma konusunda uyarmış ve onlar da çıkmışlar" iddiasında bulundu.

BAHAR GELECEKSE O ÇİÇEK VARSIN AÇSIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan ve partisinin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in ölümünün 19’ncı yıl dönümünde Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, Bahçeli’nin, grup toplantısında Anıtkabir ve resepsiyona katılmamasıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Onların arasında çatlak olsa ne olur, su sızsa ne olur, sızmasa ne olur. Sızdığında kötülük sızıyor, sızdı da inşallah dün çıkışta hayırlı bir laf etti. O, Türkiye’de önemli bir adıma vesile olursa iyi olur" dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararından sonra Can Atalay ve Osman Kavala’nın durumunun da gündeme gelip gelmeyeceği sorulan Özel, "Aklın, hukukun, vicdanın gereği budur. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması lazım. Doğrusu bu. Burada zorluklar varsa, birkaç gün, birkaç hafta gecikmeler olacaksa, başvurular olacak, kararlar olacak, bir şeyler gecikecekse, gecikmeden olabilecek hepsi olmalıdır. ‘Bir çiçek açtı’ diye bahar gelmez; ama baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım. O çiçek bugün Edirne’de açacaksa açsın.