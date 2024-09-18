Kriz yaratan yasa

Dış Haberler

Rusya ile Batı arasında bölünen Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan seçime giderken ülkede tansiyon yeniden yükseldi. Tartışmalı 'yabancı ajan' yasasının tepkilere rağmen yasalaşmasının ardından bu kez de LGBTİ+ haklarını sınırlandıran tasarı Parlamento’dan geçti. Üçüncü ve son oylamada milletvekilleri tarafından kabul edilen 'aile değerleri ile çocukların korunmasını' amaçladığı ifade edilen tasarıya tepki büyük.

Cumhurbaşkanının onaylaması halinde yasalaşacak olan tasarının LGBTİ+ haklarını ciddi oranda kısıtlayacağından endişe ediliyor. Gazete Duvar’daki habere göre, Parlamento’dan geçen yasa, yetkililere “Onur etkinlikleri”ni ve gökkuşağı bayrağının kamusal alanlarda gösterilmesini 'yasadışı' addetmek için yasal bir zemin sunmuş olacak. Yasa aynı zamanda filmler ve kitaplara benzer bir bağlamda sansür uygulanmasının da yolunu açabilecek.

BİR SEÇİM HAMLESİ

Rusya yanlısı iktidar partisi Gürcü Hayali, yasanın ülkedeki 'ahlaki normların' korunması için ihtiyaç olduğunu savunuyor. Batı yanlısı muhalefet partileri ve hak savunucuları ise 26 Ekim'deki Parlamento seçimleri yaklaşırken, partinin bu hamleyle seçmen desteğini artırmaya çalıştığı görüşünde.

Tiflis Onur kampanya grubunun direktörü Tamara Jakeli, düzenlemenin cinsiyet geçiş ameliyatlarını yasakladığını da ifade etti. Jakeli, "Bu yasa, Gürcistan'daki LGBTİ+ toplumunun başına gelen en korkunç şey... Büyük olasılıkla kapanmak durumunda kalacağız. Faaliyet göstermeye devam etmemizin hiçbir yolu yok" ifadelerini kullandı.

YASAYA ‘VETO’ SİNYALİ

Öte yandan, tartışmalı 'yabancı ajan' yasasını da Anayasa Mahkemesi'ne götüren Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Ancak, Gürcü Hayali partisi ve ortaklarının bu vetoyu geçersiz kılmak için Parlamento’da yeterli çoğunluğunun olduğu ifade ediliyor. Zurabişvili, 'yabancı ajan' tasarısını da veto etmiş, geri gelen tasarı yeniden Parlamento’dan geçmişti.