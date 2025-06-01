Krizde şikâyetler de yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 2024 yılına ilişkin faaliyet raporu yayımlandı. 2024 yılında BDDK’ye ulaşan toplam şikâyet sayısı 178 bin 108 adet oldu.

2023 yılında, Şubat ayında yaşanan büyük depremin etkisiyle zirveye çıkan başvuru sayısı, 2024’te düşüş gösterdi. Ancak, konu bazında yapılan başvurularda kredi kartları, kredili mevduat hesapları ve dolandırıcılık şikâyetlerinin arttığı görüldü.

2024 yılında şikâyet başvurularının konulara göre en yoğun olduğu kategoriler banka ve kredi kartları, mevduat/katılım fonu işlemleri ve bireysel krediler, toplam şikâyetlerin sırasıyla yüzde 23,7’sini, yüzde 16,1’ini ve yüzde 14,9’unu oluşturdu.

2023 yılında Banka ve Kredi Kartları ile ilgili 38 bin 842 başvuru yapılırken 2024 yılında 42 bin 228 başvuru yapıldı.

2024 verileri, bankacılık dolandırıcılığının artış gösterdiğini ve özellikle mobil bankacılık üzerinden yapılan sahte işlemler kaynaklı mağduriyetlerin belirgin bir yükselişe yol açtığını ortaya koydu. Dolandırıcılık şikâyetleri 17 bin 780’den 19 bin 398 adete ulaştı.

Yüksek enflasyon döneminde yaygınlaşan kullanımı ile birlikte Kredili Mevduat Hesabı İşlemlerinde de şikâyet başvurularının arttığı görüldü. Bu konudaki şikâyetler 2023 yılında 3 bin 402 iken 2024 yılında 4 bin 601 oldu.

Öte yandan Kurul’a yapılan başvurular arasında müşteri sırrını ifşası konusunda yapılan şikâyetlerde dikkati çekti. 2023 yılında 994 şikâyet kaydedilirken 2024 yılında bin 295 adet oldu.