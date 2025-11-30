Krize kısa bir mola

Premier Lig’in 15. haftasında West Ham United, sahasında Liverpool’u ağırladı. Üç maçtır puan alamayan Liverpool, Londra’daki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligdeki kötü gidişini durdurdu.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan müsabakanın 60. dakikasında Liverpool, Alexander Isak’ın golüyle üstünlüğü yakaladı. Newcastle United’dan yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen İsveçli oyuncu, kırmızı-beyazlı formayla Premier Lig’deki ilk golünü bu maçta kaydetti.

Uzatma bölümünde sahneye çıkan Cody Gakpo ise attığı golle skoru 2-0’a getirerek takımına rahat bir nefes aldırdı.

West Ham United cephesinde ise son haftalardaki çıkış bu maçta devam etmedi. Nuno Espírito Santo yönetiminde üç maçta 7 puan toplayan Londra temsilcisi, bu yenilginin ardından 11 puanda kaldı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Lucas Paquetá, hakeme itirazı nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Liverpool, hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde PSV’ye 4-1 mağlup olduktan sonra bu galibiyetle moral buldu. Sezonun başından beri tartışılan teknik direktör Arne Slot, alınan üç puanla birlikte baskının bir kısmını üzerinden atmış oldu. Kırmızılar bu sonuçla puanını 21’e yükseltti.