Krizi büyüttüklerini kabul etmiş oldu

POLİTİKA SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Mart Siyasi Darbesi’nin ekonomiyi krize soktuğunu itiraf etti.

AKP’ye yakın Haber 7 televizyonunda konuşan Şimşek, “Son birkaç aydır hem iç hem dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü finansal göstergeler şok öncesine döndü. Rezervlerimiz mart ortasında 170 milyar dolar üzerindeydi. Şimdi yine o seviyelere geldi” dedi.

“Bütçede harcama disiplinini koruyoruz. Hedefte sınırlı bir sapma olması ihtimali şu anda yüksek. Resmin tamamına baktığımızda iyi yönettiğimizi düşünüyoruz" iddiasında bulunan Şimşek, İBB’yi hedef alan operasyonların düğmesine ilk basıldığı günleri hatırlatırken "Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle içeride siyasi anlamında zor bir dönemdi” dedi.