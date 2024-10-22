Krizi ‘fırsata’ çevirdiler: Namaz kılana ücretsiz

Haber Merkezi

Ülkede öğrencilerin karşı karşıya kaldığı barınma krizi her geçen gün derinleşirken Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların yerini gerici yapılanmalara ait yurtlar alıyor. soL Haber’in haberine göre, Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği’ne (AGD) ait erkek öğrenci yurdunda ücretsiz kalabilmek için ‘namaz kılma’ şartı koşuldu.

Üç kişilik oda, doğalgaz, internet, çamaşır makinesi, banyo ve mutfak gibi imkânların olduğu belirtilen yurdun öğrencilerde aradığı özellikler ise sigara içmemek, beş vakit namaz kılmak ve dini sohbetlere katılmak şeklinde belirlendi. Söz konusu ilanın Erzurum Atatürk Üniversitesi kampusuna asıldığı belirtildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Erzurum İl Örgütü’nden Eylem Özer yaşananlara ilişkin şunları aktardı: “Bir süredir kampus çevresine gerici yapıların yapıştırdığı ‘ücretsiz yurt’ başlıklı ilanlarla karşılaşıyoruz. Bu kurumlar öğrencilerin ağır ekonomik koşullardan yoğun biçimde etkilendiğinin farkında ve krizi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyorlar. Şehir dışından gelen öğrenciler bazen yurt bulamıyor, bulsa bile bu kez yurttan okula ulaşım sorunu yaşıyor. Öğrenciler aynı zamanda okurken düşük ücretlere çalışmak zorunda kalıyor ve gerici yapılanmalar bu durumu kendi çıkarları için kullanıyor.”