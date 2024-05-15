Krizin faturası öğrenciye, emekçiye kesilemez!

Haber Merkezi

Bolu Belediye Meclisi’nin öğrenci ulaşım ücretlerine uyguladığı yüzde 64 oranındaki zam kararına karşı öğrenciler sokağa döküldü. Bolu Belediyesi önünde bir araya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri “Ulaşım hakkımız engellenemez, zamlar geri alınsın” pankartı taşıyarak zam kararının geri çekilmesini talep etti.

Açıklamada konuşan öğrenciler “Yüzde 64 oranla öğrenci biletinin 18, tam biletin 25 liraya yükselmesinin karşısında duracağız, susmayacağız. Bin bir dertle ay sonunu nasıl getireceğimizin, beslenme ve barınma gibi masraflarımızı nasıl ödeyeceğimizin stresinin üstüne bir de kampusa ulaşımın tek yolla sağlanabildiği otobüsün parasını yetersiz burslarla nasıl ödeyeceğimizin derdi eklendi” dedi.

Öğrenciler, öğrenci ücretlerine yapılan zammı geri çekilmesini ve abonman imkânının uygulamaya konmasını talep etti. Yapılan açıklamada öğrenciler, en temel haklardan biri olan ulaşımın, kâr-zarar konusu edilebilecek bir ticari faaliyet olmadığının altını çizdi. “Ekonomik krizin faturasının öğrencilere, emekçilere, gençlere ödetilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.