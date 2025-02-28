Krizin faturasını bizler asla ödemeyeceğiz!

Haber Merkezi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencileri, yemekhane ücretlerine yapılan zamları protesto etti. Üniversite yönetimi tarafından bu dönem içinde üçüncü kez zamlanan yemek fiyatları, son artışla 40 TL’ye yükseltildi.

Öğrenciler, bilgilendirme yapılmaksızın uygulanan bu zamma tepki göstererek, KYK bursunun günlük 100 TL olması nedeniyle artan yemekhane ücretlerini karşılamanın imkânsız hale geldiğini vurguladı.

Öğrenciler, yemekhane zammının yanı sıra yemek hizmetinin de yetersiz olduğunu ifade etti. Çeşitlerin sınırlı olduğunu, yemek süresinin kısıtlandığını, vegan menü seçeneğinin bulunmadığını ve tek öğünle sınırlandırıldığını dile getiren öğrenciler, “Bu şartlar altında sağlıklı beslenmek mümkün değil. Kayyum Rektör Handan İnci, KYK bursu ile geçinmeye çalışan öğrencilerin yemek ücretlerini karşılayamaması nedeniyle çalışmak zorunda kalmasının ve derslerinden geri kalmasının sorumluluğunu alabilecek mi?​” sorusu yöneltildi. Öğrenciler, ekonomik kriz ve artan maliyetlerin faturasının kendilerine kesilmesine karşı duracaklarını belirterek, “Zamlara, baskılara ve tehditlere karşı dayanışmamızla mücadele edeceğiz” dedi.