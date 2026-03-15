Krizin faturasını ödemeyeceğiz

Antep Başpınar’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde, tekstil sektöründe yaşanan krizin faturası, işverenler tarafından emekçilere kesiliyor.

Başpınar’da işçi kıyımlarıyla, iş kazalarıyla gündemden düşmeyen Sırma Halı, yeniden ücret gaspıyla gündemde yerini aldı. İki yılı aşkın süredir çalıştırdığı işçilere maaşlarını geç veren ve sefalet zammı dayatan, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hanifi Şireci’nin firmasında, yaklaşık 400 işçinin iş bırakma eylemi 6’incı gününde de sürüyor. İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN’in (Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, yarına kadar talepler karşılanmaz ise fabrika önüne çadır kurulacağını duyurdu.

SORUNLAR HER YIL AYNI

Sırma Halı’nın işçi kıyımı her yıl defalarca eylemler yapılmasına rağmen sürüyor. 2024’ün Kasım ayında bir yıldır zamanında ödenmeyen ücretler nedeniyle işçiler iş bırakmıştı. 2025’in Şubat ayında, Şireci’nin sefalet zammı dayatmasına karşı işçiler üretimden gelen güçleri kullanıp, üretimi durdurmuştu.

Sırma Halı’da sistematikleşen işçi kıyımı hakkında, bölgede uzun zamandır sendikal faaliyetler yürüten Türkmen, BirGün’e değerlendirmede bulundu. Sırma Halı’nın yaklaşık 2,5 yıldır işçilere uyguladığı politikaların değişmediğini, işçilerin 2,5 yılda yaklaşık 10 defa iş bırakma eylemi yaptığını belirten Türkmen, “İşçiler ücretleri geç ödendiği için, zamanında ödenmediği için daha önce de defalarca iş bıraktı. Bu eylemler bazen bir gün sürdü, bazen iki gün, üç gün sürdü. İki yıla yakın bir süredir her ay maaşlar geç ödeniyor” dedi.

İŞÇİ DEVAMLI OYALANDI

İşverenin “Gelin çalışın, aylıklarınızı yatıracağız" laflarına işçilerin artık inanmadığını, işçiyi oyaladıklarını söyleyen Türkmen, işçilerin ‘Bizim alacaklarımızı yatırın, tüm alacaklar hesaplara yatmadan kesinlikle çalışmayacağız’ dediğini aktardı. İşverenin günlerdir direnişi bölmeye çalıştığını, mesajlarla, tutanaklarla tehdit ettiğini kaydeden Türkmen, “Fabrikada üç bölüm var, işveren bu bölümleri bölmeye çalışıyor. İşçiler şu ana kadar birliğini bozmadan direnişe devam etti. Bu birlik devam ettiği sürece BİRTEK-SEN olarak bu mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KRİZ BAHANE EDİLİYOR

“Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Antep’te de tekstil iş kolunda bir daralma ve krizden bahsediliyor. Bu bahaneyle pek çok iş yerinde işçilerin ücretleri geç ödeniyor, zamanında ödenmiyor. Bu kriz, bu daralma meselesi işçilerin ücretlerini, tazminatlarını ve birikmiş alacaklarını ödememenin bahanesi olamaz. Sırma Halı işçilerinin de mücadelesi başarıyla bitene kadar devam edecek” diyen Türkmen, son olarak talepleri sıraladı: “İşçilerin içeride birikmiş ücretlerinin yatırılması, artık bundan sonra işçilerin aylık ücretlerinin zamanında ve gününde ödenmesi, zam farklarının yatırılması ve içeride birikmiş alacaklarının tamamının yatırılarak işçilerin iş başı yapmasını istiyoruz.”