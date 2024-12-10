Krizin perdesi bu sözle açıldı: “Ben ekonomistim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran 2021 tarihinde katıldığı TRT yayınında, iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren muhalefete, “Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim, kaynak üretmek nasıl olur?” ifadeleriyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Ben ekonomistim” çıkışına imza attığı Haziran 2021 itibarıyla Türkiye ekonomisinin dibe çöküşü her alanda hızlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Ben ekonomistim” dediği 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Türkiye’deki ekonomik kriz, giderek daha da derinleşti. BirGün, Haziran 2021-Aralık 2024 döneminde Türkiye'de gerçekleşen ve ekonomideki bozulmayı gözler önüne seren verilere mercek tuttu.

DÖVİZ FIRLADI

Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı sosyal yardımlara muhtaç hale getiren ekonomik kriz, yurttaşın alım gücünü de altüst etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben ekonomistim” dediğinde 8,5 TL olan dolar, Aralık 2024 itibarıyla 35 TL’ye dayandı. Benzer bir tablo avroda da yaşandı. 1 Haziran 2021 tarihinde 10,4 TL olan avro, 8 Aralık 2024 tarihinde 36,5 TL oldu.

SİMİT HESABI BOZULDU

Yurttaş, en temel ihtiyaçlarından beslenme ihtiyacını da karşılayamaz hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da siyaset arenasına taşıyan simit hesabı, ekonomideki denge kaybını en net şekilde ortaya koydu. Haziran 2021’de 2 TL olan simit 2024 itibarıyla 15 TL’den satılmaya başlandı.

HER ŞEYİN FİYATI KATLANDI

Temel bazı göstergelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Ben ekonomistim” dediği 1 Haziran 2021 ile 8 Aralık 2024 tarihinde yaşanan bazı değişimler şöyle sıralandı.

>> Bir kilo dana kıyma 143,5 TL’den, 558 TL’ye ulaştı.

>> Bir litre zeytinyağı 82 TL’den, 338 TL’ye çıktı.

>> Yumurta 1,5 TL’den 5 TL’ye çıkarak yüzde 234 zam gördü.

>> Bir litre benzin 7,8 TL’den 43 TL’ye tırmandı.