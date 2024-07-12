Krizin son adresi futbol: Siyasetin gölgesinde TFF seçimleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulu krize dönüştü. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı sert sözlerle adaylıktan çekildi. Milletvekilleri ve valilerin kulüpleri aradığı öne sürülerek Ankara'nın Mehmet Büyükekşi'yi işaret ettiği iddia edildi. UEFA'nın yaşananlara ilişkin olaya dahil olduğu aktarılırken, Servet Yardımcı'nın arandığı ve TFF seçimlerinden çekilmesi ile istifa nedeninin sorulduğu belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesi kriz yaşandı.

TFF Başkan adaylığı için UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başvuruda bulundu.

Seçim için geri sayım sürerken UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, sert sözlerle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yardımcı, "En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk futbolunun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım" ifadelerini kullandı.

Yardımcı, şunları söyledi: "TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlakıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır."

Yardımcı, adaylıktan çekildiğini şu sözlerle açıkladı: "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim."

Değerli futbol kamuoyu,



TFF'nin 18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü seçim kararı almasının ardından, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiğim bilgi ve deneyimleri, futbolumuzda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkanlığa aday… — Servet Yardımcı (@yardimciservet_) July 11, 2024

"ANKARA BÜYÜKEKŞİ'Yİ İŞARET ETTİ"

343 Digital platformunun yöneticisi İbrahim Seten, TFF seçimleri ile ilgili dikkati çeken iddialarda bulundu.

Milletvekilleri ve valilerin kulüpleri aradığını öne süren Seten, "Ankara'dan işaret edilen kişi Mehmet Büyükekşi" ifadelerini kullandı.

✅ son durum şu:



✅ milletvekiller, valiler kulüpleri aramaya başladı..



✅ ankara’dan işaret edilen kişi büyükekşi..



✅ yardımcı direnmek istiyor ama ekibi, kulüpler, herkes havlu attı..



✅ büyükekşi muhalifleri ya kongreye girmeyecek ya da tff’yi ibra etmeyecek.. — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) July 11, 2024

SPOR BAKANI'NDAN 'SERVET YARDIMCI' İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Seçimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Servet Yardımcı'ya telefon açıp adaylıktan çekilmesini istediği iddia edildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Spor Bakanı'nın, Servet Yardımcı'ya telefon açıp adaylıktan çekilmesini istediği iddiasını sormak için sabahtan beri Servet Bey'i arıyordum. Açıklama geldi. Tam da Türk futbolunun içinde bulunduğu rezil hale yakışan bir TFF seçimi oluyor! "Ne kadar rezil olursak o kadar iyi..." paylaşımını yaptı.

Bunun üzerine Bakan Osman Aşkın Bak, Candaş Tolga Işık'a, "Bu süreçte ne kimseyi aradım ne de konuştum. Özellikle TFF seçimiyle herhangi bir aday lehinde ya da aleyhinde bir diyaloğa girmemeye özen gösterdim. İddialar gerçek değil. Sizin ve kamuoyunun bilmesini isterim" açıklamasını yaptı.

Az önce Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aradı, "Bu süreçte ne kimseyi aradım ne de konuştum. Özellikle TFF seçimiyle herhangi bir aday lehinde ya da aleyhinde bir diyaloğa girmemeye özen gösterdim. İddialar gerçek değil. Sizin ve kamuoyunun bilmesini isterim" dedi. @OA_BAK https://t.co/41GwCIQUUh — Candaş Tolga Işık (@ctisik) July 11, 2024

UEFA DAHİL OLDU

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi ile başlayan krize UEFA da dahil oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, UEFA'nın Servet Yardımcı'yı aradığını ve TFF seçimlerinden çekilmesi ile istifa nedenini sorduğunu yazdı.

Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Yardımcı, 14 Temmuz tarihinde Berlin'e gidecek ve UEFA yetkililerine yaşananları anlatacak.

ÖZEL | UEFA, Servet Yardımcı'yı aradı ve TFF seçimlerinden çekilmesi ile istifa nedenini sordu. Yardımcı, 14 Temmuz tarihinde Berlin'e gidecek ve UEFA yetkililerine yaşananları anlatacak! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 11, 2024

"4 BÜYÜKLER İMZA VERMEDİ" İDDİASI

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermediği iddia edildi.