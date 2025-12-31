Krizler, kaoslar ve daha fazlası: Beşiktaş'ın 2025'i

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yla biten geçen sezonun ardından Beşiktaş, 2025 yılında ise herhangi bir kupa sevinci yaşayamadı. Siyah-beyazlı kulüp, Serdal Adalı yönetiminde kupasız geçen yıllarına bir yenisini ekledi.

Hasan Arat ve kısa süreli Hüseyin Yücel dönemlerinin ardından yapılan olağanüstü seçimle başkanlığa gelen Serdal Adalı, görevdeki ilk yılını geride bıraktı.

Sezon başında oluşan olumlu hava, ligde alınan sonuçların ardından yerini hayal kırıklığına bıraktı. Beşiktaş, 2025 yılını futbol branşında başarı elde edemeden tamamladı.

GEÇEN SEZON 4'ÜNCÜ OLABİLDİ

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 2024-2025 sezonunu 4. sırada bitirdi. Ligde 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Beşiktaş, 62 puan topladı ve zirvenin 33 puan gerisinde kaldı. Rakip filelere 59 gol gönderen siyah-beyazlılar, kalesinde 36 gol gördü.

Mayıs ayında yapılan olağan genel kurulda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’u geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda Adalı 4 bin 648, Aksoy ise 447 oy aldı.

Teknik direktörlük koltuğunda da sezon boyunca değişiklik yaşandı. Serdal Adalı’nın göreve gelmesinin ardından takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer ile ağustos ayında yollar ayrıldı.

YİNE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Konferans Ligi play-off turunda Lozan'a elenen Beşiktaş’ta bu maçın ardından Norveçli teknik adamla vedalaşıldı. Solskjaer, Beşiktaş’ın başında toplam 7 resmi maça çıktı.

Solskjaer’in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Siyah-beyazlılarla ikinci dönemine başlayan Yalçın, ilk maçında Alanyaspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde de şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Sezon içinde takımın en dikkat çeken gündemlerinden biri ise Rafa Silva oldu. Portekizli futbolcu, ayrılık talebiyle bir süre antrenmanlara çıkmadı. Rafa Silva, ligde son 6 maçta ve Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giymedi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarına ise erken veda etti. Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk’e elenen siyah-beyazlılar, Konferans Ligi play-off turunda Lausanne’a mağlup olarak ağustos ayında Avrupa defterini kapattı.