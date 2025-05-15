Krom eleme tesisine karşı mücadele sürüyor: Emaneti koruyacağız

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi’nde Eti Elektrometalurji A.Ş. tarafından yapılması planlanan krom eleme tesisinin bilirkişi keşfi yapıldı. Proje ile on binden fazla ağacın kesileceği, geçimini arıcılık ile sağlayan halkın büyük zarar göreceği, su ve havanın kirleneceğini söyleyen bölge halkı "Ne olursa olsun bu projeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Yeşilüzümlü Mahallesi’ndeki Avcı Kulübesi karşısına kurulmak istenen krom eleme tesisine karşı açılan davada, Danıştay’ın bozma kararı sonrası bugün saat 11.00’de ikinci bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif öncesi mahallede bir araya gelen halk ve yaşam savunucuları, bölgedeki arıcılık faaliyetlerine dikkat çekmek için arı kostümleri giyindi ve yörenin önemli ürünlerinden oluşan bir stant hazırladı. Halk ve yaşam savunucuları "Yeşilüzümlü’yü önceki nesillerden emanet aldık, yeni nesillere emanet edeceğiz. Emanetini koruyacağız" dedi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Yöre hakından inşaat mühendisi Zarife Solmaz Arslan, uzun zamandır bu projeye karşı mücadele ettiklerini belirterek "10 yıl önce Yeşilüzümlü'ye yerleştim. Burası dünyanın en güzel köylerinden biri. Daha sağlıklı yaşamak için buralara geldik ama en güzel yerleri kirletip mahvedecekler. Bir krom eleme tesisi yapacaklar, kamyonlarca malzeme buradan geçecek. Buradan ayıklanan cevher başka yere taşınacak. Her yer toz içinde kalacak. Bu durum bitkileri, ağaçları, zeytinleri etkileyecek. Burada üzüm, zeytin yetişiyor. Çok verili tarım toprakları yok olacak. Sular zehirlenecek. Kısacası her şey ölecek. Hava kirliliği artacak, turizm bitecek. Korkunç bir durum ile karşı karşıyayız. Canım acıyor. Böyle güzel bir yeri neden katlediyorsunuz?" diye sordu.

Arslan, projeye karşı mücadele edeceklerini kaydederek, "Projenin başlamaması için her şeyi yapacağız. Dünyanın en güzel yerinin mahvedilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.