Krom maden projesine karşı dayanışma çağrısı

Hatay’da demokratik kitle örgütleri ve sendikalar, Höyük’te yapılması planlanan krom maden ocağına tepki göstererek, dayanışma çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinin Höyük mahallesinde Krommer Madencilik Şirketi tarafından yapımı planlanan krom maden ocağı projesi için tepkiler devam ediyor. Hatay’da demokratik kitle örgüleri ve sendikalar projenin iptali için bir kez daha çağrı yaptı.

Höyük Kültür Sanat Doğa ve Dayanışma Derneği (HÖKSAD), Hatay Depremzede Derneği, Arsuz Dayanışma Ağı, Hatay Ekoloji Politik, İskenderun Kadın Platformu, Doğanın Çocukları, Yeryüzü Ekoloji Kolektifi, Üç Ağaç Kültür Derneği, Sosyal Haklar Derneği İskenderun Temsilciliği, Eğitim Sen Hatay Şubesi, Eğitim Sen İskenderun Şubesi, Eğitim Sen Arsuz Temsilciliği, TÖB-SEN (Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası), Arsuz Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP Arsuz İlçe Teşkilatı’nın imzacısı olduğu açıklamada, krom madeni proje ruhsat iptaline yönelik iki dava açıldığı ve hukuki sürecin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Dava, Danıştay 8. daire önünde incelemededir. Hal böyleyken şirket temsilcileri ve şürekası köyümüzü rant alanına çevirmek ve ekolojik yıkım gerçekleştirmek için geliyor. Gelirken de yöre halkını ikna etmek amacıyla istihdam yaratacaklarını, krom madeni çıkarılırken doğaya, canlıların yaşam alanlarına zarar verilmeyeceğine dair riyakarca tutum almaktadırlar. Biz bu yalanları Kazdağları’dan, İkizdere’den Akbelen’den, İliç’ten, Dikmece’den ve rezerv alanı olarak ilan edilen Antakya ‘dan biliyoruz. Bu sorun yalnızca Höyük halkının sorunu değil Kale Köyünden Karaağaç’a kadar bütün Arsuz’un sorunudur. Hatay’ın sorunudur" ifadeleri kullanıldı.

"ÇED TOPLANTINIZI TANIMIYORUZ"

Krom maden ocağı projesi kapsamında 8 galerinin açılacağını ve bu galerilerde günde 16 dinamit patlatılması sonucunda yeraltı su kaynaklarının yönünün değişme tehlikesi olacağı belirtilen açıklamada, "Fay hatlarının faaliyete geçeceği endişesi yaratmaktadır. Yöre halkı hala depremin ağır psikolojik ve fiziki sorunlarını yaşarken böylesi halk düşmanı politikalarla doğayı tahrip edecek, canlı hayatını olumsuz etkileyecek bir girişimin sonuna kadar karşısındayız. Doğayı, canlıları, ekolojik döngüyü hiçe sayan politikalardan, projelerden vazgeçilmesini, yaşam alanını savunan yöre insanları olarak doğayı talan etme inadınıza karşı, sizin yapacağınız toplantıyı tanımıyoruz. Bütün siyasi partileri, STK’leri, doğaseverleri, projenin iptali için dayanışmaya davet ediyoruz" denildi.