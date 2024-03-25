Krom madeninde işçilerin üzerine taş düştü: 2 yaralı
Kaynak: DHA
Elazığ’ın Palu ilçesinde krom madeni ocağında üzerlerine taş düşen 1’i ağır, 2 işçi yaralandı.
Palu ilçesi Kayaönü köyü mevkiinde, Denson Madencilik'e ait krom madeni ocağında, çalışan işçilerin üzerine taş düştü.
Olayda M.S.Ö. ile A.D. yaralandı.
İhbar üzerine madene sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan M.S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.