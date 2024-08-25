Kronik kirlilik

HABER MERKEZİ

İzmir Körfezi’nde gerçekleşen balık ölümleri nedeniyle kentte yaşanan endişe sürüyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, balık ölümlerinin nedenine ilişkin şeffaflık çağrısı yaparken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, sudaki kirliliğe dikkat çekti.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, son günlerde İzmir Körfezi’nde yaşanan toplu balık ölümleri ve koku sorunu hakkında bir basın açıklaması yayımladı.

Yerel ve merkezi idareye bağlı tüm kurumlara şeffaflık çağrısında bulunan şube, "Yapılan ölçümleri paylaşmaya, balık ölümlerinin nedenlerini paylaşmaya davet ediyoruz. Açıklama yapmanın ötesinde benzer sorunları önlemek, İç Körfez kalitesini yükseltmek üzere ivedilikle gerekli çalışmaları yürütmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

1980’li yıllardan beri İzmir Körfezi’nde yaşanan sıcaklık değişimleri ile birlikte yılın farklı dönemlerinde yaşanan balık ölümleri ve koku sorununun kronik hale geldiğini belirtildi. Açıklamada, “Son yaşanan olay ile ilgili ilk gözlemlerimiz alg üremesinin olduğunu ve çözünmüş oksijen seviyesinin düşük olduğunu göstermektedir. Yıllardır farklı zamanlarda görünen alg patlamasının neden balık ölümleri ile sonuçlandığını anlamak, koku sorunu ve balık ölümleri ile ilgili daha kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için balıkların ölüm nedenleri ile ilgili tespitler ile deniz suyu numunelerine ilişki sonuçlar beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

OKSİJEN YETERSİZ

Bölgede incelemeler başlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.