Kronolojik yolculuk

Emrah KOLUKISA

İstanbul’un 7 ayrı mekânına birden dağılmış, adeta bir bienal genişliğinde, Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir sergi… Sanatsever iş insanı Mustafa Taviloğlu memleketin en büyük kişisel sanat koleksiyonlarından birini oluşturdu son 52 yılda. ‘‘1972 yılında ilk kez resim almaya başladığımda, ileride hayatımın önemli bir parçası haline gelecek bir koleksiyona başladığımı bilmiyordum” diyen ve daha önce sadece 70’e yakın tablonun olduğu tematik bir sergi için koleksiyonunu ziyarete açan Taviloğlu bu kez tam 2430 eserin yer aldığı koleksiyonunun tamamını izleyiciyle buluşturuyor. İstanbul’un 7 ayrı mekânında…

“Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu” sergisinden geniş bir seçki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerle buluşturuluyor. Sanatseverler 15 Aralık tarihine dek Kibele Sanat Galerisi’nde Taviloğlu Koleksiyonu’ndan 70 sanatçının 100’e yakın eserini görebilecek. Proje tasarım ve yönetimini Ekmel Ertan’ın, küratörlüğünü ise Marcus Graf ve Derya Yücel’in üstlendiği devasa sergi 1972 yılından günümüze, koleksiyona giriş tarihlerine göre kronolojik bir kurgu ile bir araya getirilmiş.

Aslına bakılırsa 7 mekânın her birinde farklı bir yanı sergileniyor koleksiyonun ve hepsini gezdiğinizde bütünlüklü bir bakış açısı sağlanıyor; en azından amaçlanan bu gibi duruyor. Örneğin İş Bankası Kibele Sanat Galerisi’nde koleksiyonun figür yönü odağa alınıyor ve ‘Tanıdığımız İnsanlar’’ başlığı altında sergileniyor. İstanbul Sanat’ta (Haliç Tersanesi) ise ‘İzlediğimiz Manzaralar’’ başlığı altında koleksiyonun doğa tarafı merkeze alınıyor ve tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında köprü kuran yapıtlar yer alıyor. Sergiye eşlik eden çok sayıda etkinliğin yanı sıra İş Kültür Yayınları tarafından basılan kapsamlı bir katalog kitap ve bir de Sıla Ünlü İntepe imzalı belgesel film var, ki bu belgeseli Kibele’deki sergide izlemek mümkün.

‘FİGÜR’ AĞIRLIKLI KOLEKSİYON

907 sanatçının 2430 eserinin yer aldığı koleksiyondaki eserlerin %51'i oluşturan 1204'ü figüratif eserler. Figürü yüzde 11.6 ile (281 eser) soyut eserler izliyor. Bir Koleksiyoner Hikâyesi'nde eserler dört ana tema altında gruplandı. Buna göre ise 1217 eser figür, 453 eser doğa, 424 eser kent ve 336 eser soyut olarak sınıflandı. Ayrıca koleksiyonun resim ağırlıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Koleksiyondaki 1740 eser resim, ki bu da koleksiyonun yüzde 71.6’sını teşkil ediyor. Koleksiyondaki 914 sanatçının 733’ün Türkiye doğumlu, 181’i ise yabancı. Burhan Uygur, Komet, Fikret Mualla, Cihat Burak gibi usta isimlerin birçok eserinin yanı sıra Osman Hamdi, Halil Paşa, Zeki Faik İzer, Nazmi Ziya, Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı koleksiyonda yabancı sanatçılar içinde Nahçıvan doğumlu İbrahim Safi 33 tabloyla ilk sırayı alıyor.

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SERGİ MEKÂNLARI VE TEMALAR

Taviloğlu Koleksiyonu, kronolojik bir özet sunan “Yarım Asırlık Serüven” başlıklı sergi ile İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Koleksiyon ayrıca dört tema altında farklı mekânlarda sergileniyor:

• Tanıdığımız İnsanlar: İnsan ve yaşamına dair figüratif eserlerin yer aldığı bu tema, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. (Artistİstanbul Feshane ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi)

• Yaşadığımız Şehirler: Kamusal alan, kent ve mimariyi konu alan eserlerin yer aldığı bu tema, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. (Likör Fabrikası)

• İzlediğimiz Manzaralar: Doğayı merkezine alan peyzaj ve manzara eserlerinin yer aldığı bu tema, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. (Haliç Tersane)

• Gördüğümüz Renkler: Soyut sanatın renkli dünyasını sunan eserlerin yer aldığı bu tema, 20. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. (Müze Gazhane)

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YARIM ASIRLIK SANAT YOLCULUĞU

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten İş Sanat’ın ana sponsorluğundaki Kibele Sanat Galerisi’ndeki sergiye ilişkin şunları söyledi: “Ülkemizde sanat eseri koleksiyonculuğu denince akla gelen ilk isimlerden biri, Sayın Mustafa Taviloğlu. Bugün galerimiz onun yarım asırlık sanat yolculuğuna eşlik ediyor. Koleksiyona ev sahipliği yapmaktan mutluyuz.”