KRT emekçileri hak nöbetinde

Melisa AY

Kültür Radyo Televizyonu'nda (KRT TV) çalışan basın emekçileri, hakları için başlattıkları direnişe Kurban Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

Bayramda direnişlerini nöbetleşe sürdüren emekçiler, 28 Mart'tan bu yana ödenmeyen maaşları ve habersiz iptal edilen yemek kartları için ses yükseltti.

KRT'de çalışan gazeteciler, haber yapabilmek için gereken görev harcırahını da alamıyor. Kanalın yaptığı ve ödeme planının oluşturulduğunu iddia ettiği açıklamaya rağmen işçilerle görüşme yapılmadı. İşçiler, yarın yapacakları basın açıklamasına hazırlanırken işveren, sendika ile masaya oturmayı reddediyor.

İşçilerin örgütlendiği DİSK Basın-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu süreci anlatarak işverenin sendikaya karşı direnç gösterdiğini kaydetti. Dedeoğlu, "Karşımızda aç susuz bir medya köleliği tablosu var. Uzun zamandır kanalda süren maaş sorunu ile ilgili üyelerimizle görüşmeleri sürdürüyorduk. Nihayetinde sorunun bizim üyelerimizi de aşan bir büyüklüğe ulaştı. Kanalda tam bir sömürü düzeni kurulmuştu. Sendika avukatlarımız yoluyla alacakların ödenmesi için işverene ibraname yolladık. İşverenle temas kurmak için çok uğraştık ama işverenin klasik sendika korkusu karşımıza çıktı. Tüm görüşme taleplerimiz yanıtsız bırakıldı. CEO Cihat Zembat ile görüşme yapabildik ancak patron bizimle masaya oturmayı reddetti. Bu görüşmeden de ancak ayın 27'sinde maaşların ödenmesi ile bayram öncesi 'harçlık' teklifi çıktı. Çalışanlar elbette bu planı reddetti ve iş yavaşlatma süreci de başlamış oldu" dedi.

Dedeoğlu, "Emekçinin taleplerine ulaşmasının en önemli yolu üretimden gelen gücünü kullanmak. Bizim derdimiz bu kanalın kapanması değil, aksine çalışmaya devam etmesi, çalışanların emeklerinin karşılığını, haklarını insanca alması. İşçinin örgütlü olunca başarabileceklerini İzmir'deki grevde de gördük" dedi. İşvereni bir kez daha masaya davet eden Dedeoğlu, "Masaya gelsinler, sendikadan korkmasınlar, KRT'yi ayakta tutmanın yolunu bulalım. Sendikayı muhatap almayarak sorunları çözmenin yolu yok" dedi.

Herkesi emekçilerle dayanışmaya çağıran Dedeoğlu ayrıca, KRT TV'nin geçtiğimiz gün kamuoyuna yaptığı "Ödeme planı oluşturuldu" açıklamasına rağmen ne sendikaya ne de çalışanlara bir plan sunulmadığını ifade etti.

BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Kanalda çalışan bir emekçi, sürecin şeffaf ilerlemediğini anlatarak "Yemek kartlarımız aniden iptal edildi, İnsan Kaynakları 'teknik sorun' diye bizi aylarca oyaladı. Maaşlarımız için devamlı erteleye erteleye beklememizi istediler. Önceki gün bile mesai sonuna kadar bir umut bekledik maaşlarımız yatar diye. Spikerler, editörler, muhabirler, yönetmenler ve teknik ekip, montaj birimi... Hepimiz iş bıraktık. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz ve mücadeleyi her geçen gün büyütüyoruz. Dayanışma ziyaretleri ile güçleniyoruz. Daha da direngeniz" dedi.

Emekçi, işyerinde direnişin her birime yayıldığını söyleyerek "Bant yayınlara devam eden birkaç arkadaş da direnişimizi gördü, yanımıza gelip işten imtina ettiklerini açıkladılar. Şu anda yayın yapılan ana kumanda bizden saklanmış durumda. İşveren tüm odaları kilitletti. Bize sadece haber merkezi açık. Ana kumanda bizden kaçırıldı, 12 saat tekrarlı bant yayına geçildi" dedi.

Mücadelelerinde yalnız olmadıklarını söyleyen emekçi son olarak şöyle konuştu: "Ödeme planı yaptık dediler bize haber vermediler. Kamuoyunun gözünü boyayıp zaman kazanmak için. Biz emeğimizin karşılığı için nöbette, direnişteyiz alana kadar da devam edeceğiz. Patron da bir an önce sendikayı muhatap almalı. Süreci bireysel yürütmek istemiyoruz, her geçen gün yeni dostlar örgütleniyor. Patronla bireysel değil, örgütlü konuşacağız. Sendikanın sözü bizim sözümüzdür. Onlar sendikayı muhatap alacak, biz haklarımızı alacağız hatta sonra da umarız TİS masasında kazanacağız."