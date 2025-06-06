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KRT emekçilerinin direnişi sürüyor: Bayramın üçüncü günü için dayanışma çağrısı

Maaşları ve yemek paraları ödenmeyen KRT emekçilerinin direnişi sürüyor. Emekçiler, yaptıkları çağrıda bayramın üçüncü gününde KRT binası önünde bayramlaşma ve dayanışma davetinde bulundu.

Güncel
  • 06.06.2025 22:04
  • Giriş: 06.06.2025 22:04
  • Güncelleme: 06.06.2025 22:06
Kaynak: ANKA
KRT emekçilerinin direnişi sürüyor: Bayramın üçüncü günü için dayanışma çağrısı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın-İş Sendikası, KRT televizyonunda 28 Mart’tan bu yana maaşlarını alamadıkları için iş görmekten kaçınma hakkını kullanan işçilerin direnişine dikkat çekti.

Basın-İş, sosyal medya hesabından kamuoyuna yaptığı çağrıda, bayramın 3. günü gerçekleştirilecek bayramlaşma etkinliğiyle işçilere destek verilmesini istedi.

Bayramlaşma ve dayanışma buluşması, 8 Haziran Pazar saat 13.00'te Maslak Eclipse Sanatkarlar Sokakta gerçekleşecek.

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