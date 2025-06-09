KRT emekçisinin direniş bayramı

HABER MERKEZİ

KRT çalışanları eylemlerinin 5’inci gününde Maslak Eclipse Sanatkarlar Sokak'ta bulunan iş yeri önünde basın açıklaması yaptı. KRT çalışanlarına, milletvekilleri, siyasi parti, sendika temsilcileri ve çok sayıda gazeteci destek verdi.

DİSK/Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu’nun konuştuğu basın açıklamasında, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Sol Parti PM Üyesi Alper Taş da söz alarak KRT emekçilerinin direnişine destek verdiklerini dile getirdi.

KRT Emekçileri yaptıkları açıklamada, "Gazetecilik ve demokratik toplumlar için adeta bir nefes borusu işlevi gören editoryal bağımsızlık, ne yazık ki bir buçuk yılı aşkın süredir KRT çalışanları için çok uzak bir noktada. Editoryal bağımsızlığın ve tartışma ortamının olmadığı, düşük ücretlerin kanal politikası hâline getirilip kalıcılaştırıldığı bu süreç; önce maaşların ve yemek ücretlerinin düzensiz ödenmesi, ardından ise hiç ödenmemesi hâlini almış ve kanal emekçileri için çekilmez bir hâle gelmiştir. 10 Haziran’da, eski ve hâlihazırda çalışanların tüm hak edişlerinin ödenmesi ve kanalımızın yayın hayatına kaldığı yerden devam etmeye başlamasıyla birlikte, yerinde yeller esen editoryal bağımsızlığın yeniden sağlanması temel talebimizdir. Daha önce de defaten söylediğimiz gibi gazetecilik/habercilik, kamu yararı bilinciyle yapılması gereken; politik birikim ve entelektüel kapasite gerektiren özel bir iştir. KRT emekçilerinin direnişi sadece kendi alın terlerinin karşılığını almak için değil, tüm basın camiasına örnek olmak ve ülkenin daha iyi bir geleceğe, demokratik bir bilince sahip olmasını sağlamak için yapılmaktadır. Ve tüm bunlar sağlanana kadar kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Sol Parti PM Üyesi Alper Taş da "Bayramı bizden çaldılar. Bayramı yaşayamıyoruz. Neşe yok, huzur yok. İşsizlik, açlık, yoksulluk, adaletsizlik, baskılar, gözaltılar... O yüzden neşemiz, huzurumuz yok ama kararlılığımız var. Mücadele azmimiz ve gelecek güzel günler için inancımız var. Onun için buradayız. KRT emekçileriyle hem bayramlaşmaya hem de direnişlerini kutlamaya geldik. Bu direniş çok kutsal. İnsanca yaşamak için bir ücret ve çalışma koşullar talep ediliyor. Direnişleri direnişimizdtir. Mutlaka kazanacağız" ifadeleriyle KRT emekçilerine destek verdi.