KRT patronu Fırat Bozfırat çalışanların maaşlarını hâlâ ödemedi

KRT televizyonu çalışanları, geçen yılın haziran ayında, iki aydır maaş alamadıkları ve üç aydır yemek ücretleri ödenmediği için eyleme başlamıştı. Emekçiler haftalarca kanalda nöbet tutarken, zaman zaman basın açıklamalarıyla, zaman zaman verdikleri röportajlarla seslerini kamuoyuna duyurmuştu. Bu eylemler nedeniyle kanalın patronu Fırat Bozfırat’ın, 17 çalışan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

HEM ‘İFTİRA’ HEM ‘ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL’

Cumhuriyet'in haberine göre suç duyurusu, eylem sürerken, 17 Haziran 2025’te yapıldı. Hazırlanan dilekçede, çalışanların, “tehdit, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, huzur ve sükunu bozma” suçlarını işlediği iddia edildi.

Bayram döneminde maaş alamayan ve geçimini sağlayamayan çalışanların, Bozfırat’a sorduğu “Bu süreçte Beykoz ilçesinde kendinize lüks bir villa satın aldınız mı” ve “15 milyon lira değerinde bir araca sahip olduğunuz doğru mu” soruları, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve aynı zamanda “iftira” olarak nitelendi. “Müvekkilin ikamet ettiği ilçe beyan edilmiş ve nerede oturduğu ima edilmiştir. Müvekkil, evli ve bir kız çocuğu babası olup, şüphelilerin beyanları sonrasında müvekkil eşi ve çocuğunun özel hayatı, sosyal yaşamı ve sair ihtiyaçları için evin dışına çıkmaları halinde videoları veya fotoğrafları çekilerek sosyal medya ya da sair internet sitelerinde yayınlanacağı korkusuyla yaşamaya başlamıştır” iddiası dile getirildi.

"BOZFIRAT HALKA MAL OLMUŞ BİR FİGÜR"

Suç duyurusu dilekçesinde Fırat Bozfırat’ın, “kamuca tanınan ve halka mal olmuş bir figür” olduğu öne sürülerek, “Şüpheliler, gazeteci kimlikleri altına saklanarak aleni bir şekilde müvekkili maddi açıdan halk ile ayırmaya ve halktan üstün göstermeye çalışmış, müvekkile karşı kin ve nefret beslenmesi amacıyla hareket etmişlerdir. Bu kapsamda müvekkil sadece kendisi için değil, aynı zamanda eşi ve henüz bir yaşında olan kızı için de korkmaktadır” dendi.

Çalışanların kullandığı belirtilen “Bu dünyaya kimse kazık çakmıyor, bu insanların hakkını kim verecek”, “Başınızı yastığa nasıl koyabiliyorsunuz”, “150 kişinin emeğini ödemeden lüks arabanızda vicdanınız rahat mı”, “Lüks villanızda Kaf Dağı kadar kibirle nasıl yaşayabiliyorsunuz” cümlelerinin “alenen aşağılayıcı, küçük düşürücü ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun asli unsurlarından biri olan linç kültürünü körükleyici nitelikte” olduğu ileri sürüldü.

KENDİNİ YALANLADI

Dilekçede ayrıca, çalışanlara maaş verilmeme sebebi olarak, “Müvekkilimiz, son iki aydır yaşadığı geçici mali sıkıntılar nedeniyle bazı çalışanlarına yönelik maaş ödemelerinde gecikmeler yaşamıştır. Günümüz koşullarında, ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde meydana gelen bu durum hiçbir şekilde çalışanların mağdur edilmesi amacı taşımamakta olup, ödeme planlamaları yapılmakta ve sorunların en kısa sürede giderilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır” dendi.

Dilekçenin son kısmında ise, “Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla bir an için müvekkilin işyerinde çalışan çalışanların ücretlerini alamadıkları düşünülse dahi, çalışanların buna ilişkin hukuki olarak hak arama yolları açık olup, müvekkili küçük düşürücü, gerçeğe aykırı ve kasti şekilde videolar çekilerek kamuya açık ve kamunun algısını etkileyecek şekilde sosyal medya hesaplarından yayınlanması ifade özgürlüğünün tamamen dışında kalmaktadır” denerek önceki beyandan geri adım atıldı.

MAAŞLAR HÂLÂ ÖDENMEDİ

Öte yandan eylemin üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken Fırat Bozfırat taahhütlerini yerine getirmedi. Bozfırat, haziran ayı maaşı ve yemek ücreti dahil, çalışanlara bütün alacaklarını ödeyeceğini beyan etmişti. KRT’nin kurumsal hesabından da duyurulan bu söz sonrası eylem sonlanınca, mayıs ayı maaşları ödenirken, haziran ayı maaşları ve yemek ücretleri, “Zaten eylem yaptınız” gerekçesiyle ödenmedi.

Önceki ayların yemek ücretleri de verilmedi. Ayrıca, kanalda yıllarca çalışan emekçilerin haklı fesih işlemi sonrası hak kazandığı tazminatlar da ödenmedi. Böylece çok sayıda KRT çalışanı, 40 bin liradan başlayıp 100 binlerce liraya varan alacak ve tazminatlarını tahsil edebilmek için adliyelerde bir yıldır dirsek çürüttü. Pek çok dosya henüz yerel mahkeme düzeyinde ilerlerken, Bozfırat’ın suç duyurusunda bulunduğu 17 çalışan, polise ifade verdi.