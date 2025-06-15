KRT TV'de direniş 12. gününde: İşverenle ilk görüşme yarın

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişe devam ediyor.

İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçiler, bayram boyunca KRT TV'nin ofisinde direnişlerini sürdürdü.

12 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.

İşveren Fırat Bozfırat ile yarın (16 Haziran) saat 14.00’te ilk görüşmenin yapılacağı öğrenildi. DİSK Basın-İş, kamuoyunu ve basın emekçilerini sürecin takipçisi olmaya çağırdı.