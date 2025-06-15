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KRT TV'de direniş 12. gününde: İşverenle ilk görüşme yarın

28 Mart'tan bu yana gasbedilen hakları için iş görmekten kaçınma haklarını kullanan KRT TV emekçileri, direnişlerini 12. gününde de sürdürüyor. DİSK Basın-İş, işverenle ilk görüşmenin yarın olacağını duyurarak kamuoyuna ve gazetecilere çağrıda bulundu.

Çalışma Yaşamı
  • 15.06.2025 17:19
  • Giriş: 15.06.2025 17:19
  • Güncelleme: 15.06.2025 17:29
Kaynak: Haber Merkezi
KRT TV'de direniş 12. gününde: İşverenle ilk görüşme yarın
Fotoğraf: BirGün

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişe devam ediyor.

İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçiler, bayram boyunca KRT TV'nin ofisinde direnişlerini sürdürdü.

12 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.

İşveren Fırat Bozfırat ile yarın (16 Haziran) saat 14.00’te ilk görüşmenin yapılacağı öğrenildi. DİSK Basın-İş, kamuoyunu ve basın emekçilerini sürecin takipçisi olmaya çağırdı.

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