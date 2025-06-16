KRT TV'de direniş 13. gününde: DEM Partili Beştaş'tan ziyaret
28 Mart'tan bu yana gasbedilen hakları için iş görmekten kaçınma haklarını kullanan KRT TV emekçilerini DEM Partili Meral Danış Beştaş ziyaret etti. Öte yandan işveren Fırat Bozfırat ile bugün görüşme gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişe devam ediyor.
İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçileri, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ziyaret etti.
İŞVERENLE GÖRÜŞÜLECEK
13 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.
İşveren Fırat Bozfırat ile yarın (16 Haziran) saat 14.00’te ilk görüşme bugün yapılacak. DİSK Basın-İş, kamuoyunu ve basın emekçilerini sürecin takipçisi olmaya çağırdı.