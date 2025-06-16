KRT TV'de direniş 13. gününde: DEM Partili Beştaş'tan ziyaret

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişe devam ediyor.

İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçileri, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ziyaret etti.

İŞVERENLE GÖRÜŞÜLECEK

13 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.

İşveren Fırat Bozfırat ile yarın (16 Haziran) saat 14.00’te ilk görüşme bugün yapılacak. DİSK Basın-İş, kamuoyunu ve basın emekçilerini sürecin takipçisi olmaya çağırdı.