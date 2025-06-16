KRT TV'de direniş 13. gününde: İşveren Fırat Bozfırat görüşmeye gelmedi

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişe devam ediyor.

İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçileri, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ziyaret etti.

İŞVEREN GÖRÜŞMEYE GELMEDİ, AVUKATINI GÖNDERDİ

13 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.

İşveren Fırat Bozfırat ile bugün saat 14.00’te ilk görüşme yapılması bekleniyordu ancak Bozfırat gelmedi.

Bozfırat, görüşme için avukatı ve haber müdürü Recep Eser'i gönderdi. Görüşmeye ilişkin basın emekçileri açıklama yaptı.

Çalışanlar adına hazırlanan açıklamayı, KRT Program editörü Fatih Yapıcı okudu. Açıklamada, "Fırat Bozfırat bir kez daha sözünü tutmadı, hep tutumuyor. Masadan kaçtı. İyi niyetimizle bekledik. 28 Mart'tan bu yana hesabımıza bir para girişi yok" denildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Fırat Bozfırat bugün için tarih vermişti, görüşecektik, masaya oturacaktık. Ben hatta Recep Bey (Haber koordinatörü) aracılığıyla kendisine güvenmediğimi, pazartesi gününe bizi oyaladığını, gelmeyeceğini düşündüğümü, bu yüzden “Perşembe-cuma günü görüşelim, iki gün önce görüşmekten zarar çıkmaz” demiştim ama… “Pazartesi söz, meseleyi çözeceğim, Ankara’dayım, kaynak bulup parayla geleceğim” gibi sebeplerle görüşmeyi pazartesiye ertelemişti, yani bugüne. Ama bugün itibarıyla, dün saatte de teyitleştik. 14.00, rötar yaparsa 15.00’te buluşacaktık, sizlerin seçtiği temsilciler olarak.

Ama şu an gelen haber Fırat Bey gelmiyor. Gelmeme sebebi “İyi niyetiyle çalışıyormuş, ama iyi niyetine bizden karşılık alamıyormuş. Başka kurumlar açıklama yapıyormuş” vesaire. Avukatımızla birlikte görüşmeye gidecektik, bunu da bir bahane gerekçesi olarak sundu. Uzatmaya gerek yok, yani sözünü tutmadı, bir kez daha tutmadı. Ben sayamadım kaç defadır tutmuyor. Ödeme günleriyle ilgili tutmamıştı. En son bayram öncesi demişti tutmamıştı. O gece verdiği sözleri tutmamıştı. Görüşme günüyle ilgili olarak da verdiği sözleri tutmadı. Masadan kaçtı. İyi niyetimizle bekledik.

Bugün 13-14. gün. 28 Mart’tan bu yana hesabımıza para girişi yok. Yaşamaya çalışıyoruz. Bu süreç zarfında evinden atılan insanlar oldu, sağlığından olan insanlar oldu ama bunların hiçbirinin kendisinin ilgi alanında olmadığı belli. Tehdit midir değil midir, siz karar verin, “Bundan sonrasıyla avukatım ilgilenecek” diye de Recep Eser’le, haber koordinatörümüzle bir haber gönderdi. Biz hukuken bizimle ilgilenecek bir avukatı isteriz, bizim de bir avukatımız var, bundan korkmuyoruz, çekinmiyoruz ama artık size söyleyeceğim bir şey yok. Söz tutulmadı, başka bir safhaya geçeceğiz artık.

Muhatap alınmaya alınmaya bu noktaya geldik, muhatap alınmadığımız için gidip evde oturacak değiliz. Hukuki tehditlerden, üstü kapalı tehditlerden yılacak değiliz. Bu da bir tehdit değildir, bundan sonra olacaklardan da biz sorumlu değiliz."

ÇALIŞMA BAKALIĞI DEVREYE GİRDİ

Açıklamanın devamında, "Son olarak Çalışma Bakanlığı geçen hafta itibarıyla devreye girdi. Yarın büyük bir teftişe başlıyor. Geçen hafta evrak istendi. Çalışma Bakanlığı müfettişi de bir aksilik olmadığı takdirde yarın burada olacak. Devam ediyoruz mücadeleye, direnmeye. Başka seçenek bırakılmadı bize. Mücadele ederek alacaklarımızı alacağız arkadaşlar" denildi.