KRT TV'de direniş 15. gününde: DİSK Basın-İş'ten eylem çağrısı
DİSK Basın-İş, 28 Mart'tan bu yana gasbedilen hakları için iş görmekten kaçınma haklarını kullanan KRT TV emekçilerinin taleplerini sokağa taşıyacak. Bugün saat 19:00'da Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklaması düzenlenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişe devam ediyor.
13 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.
DİSK Basın-İş, KRT emekçilerinin hakları için bugün (18 Haziran) saat 19:00'da basın açıklaması düzenlenecek.
İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda yapılacak eyleme "KRT işçileri kazanırsa hepimiz kazanırız" sloganıyla çağrı yapıldı.
KRT işçileri kazanırsa hepimiz kazanırız!— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 17, 2025
🗓️18 Haziran Çarşamba
📍Beşiktaş Meydanı
🕖19.00 pic.twitter.com/EQ7GqRveIL