KRT TV'de direniş 15. gününde: DİSK Basın-İş'ten eylem çağrısı

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişe devam ediyor.

13 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.

DİSK Basın-İş, KRT emekçilerinin hakları için bugün (18 Haziran) saat 19:00'da basın açıklaması düzenlenecek.

İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda yapılacak eyleme "KRT işçileri kazanırsa hepimiz kazanırız" sloganıyla çağrı yapıldı.